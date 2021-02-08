الفصائل الفلسطينية تبحث المصالحة والانتخابات في القاهرة

وقالت شبكة العربية إن وفد قيادة حركة حماس وصل، مساء أمس الأحد، إلى مصر للمشاركة في جلسات الحوار.

ووصل وفد حركة "الجهاد الإسلامي" إلى القاهرة، ويرأس وفد الحركة الدكتور محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية، ويضم الوفد أيضًا الدكتور أنور أبو طه والشيخ نافذ عزام وخالد البطش.

كما وصل وفد حركة فتح القاهرة برئاسة جبريل الرجوب، وهو يضم كلًّا من عزام الأحمد وروحي فتوح وأحمد حلس وسمير الرفاعي.

وقالت المصادر لشبكة العربية إن "الفصائل ستبحث آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية، والتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات، والشروط الخاصة بالإشراف على الانتخابات، والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها".

(ي ح)