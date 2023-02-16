الفرقة الرابعة تمنع دخول شحنة مواد إغاثية أرسلها طلبة جامعيون

تستمر الفرقة الرابعة التابعة لقوات حكومة دمشق بفرض الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، رغم الزلزال المدمر الذي وقع وتضرر الأهالي منه.

ووفق مراسل وكالتنا، فإن عناصر الفرقة الرابعة، منعوا دخول شحنة من المواد الإغاثية كانت متوجهة إلى الحيين.

الشحنة تتألف من مواد غذائية جمعها واشتراها طلاب جامعيون من حلب لتقديمها للمتضررين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وتأتي هذه الممارسات اللاإنسانية في وقت يعاني فيه الآلاف من أهالي الحيين من نقص في المساعدات الإغاثية نتيجة استمرار سياسة الحصار، وافتراش الأرض بعد إخلاء المنازل.

(م ع/سـ)