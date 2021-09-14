الفرقة الموسيقية لمهرجان هاوار تبذل جهود كثيفة خلف الكواليس

وتتألف الفرقة الموسيقية من (10) عازفين، وهم (محمد بلكو وعلي شوكت، عازفا البزق، عبدو عثمان عازف العود، فؤاد برازي عازف الأورغ، فوزي حمزي عازف الكمان، خمكين رشو وريناس اختيار عازفا الطبل، ريزان إسماعيل ولافا سيدو وبهار سليمان عازفو الدف).

وأغلب هؤلاء العازفين ضمن الفرقة الموسيقية هم أعضاء ضمن حركة الثقافة والفن وحركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين، ولهم باع طويل مع الموسيقى.

وتعمل الفرقة منذ شهرين وبشكل مكثف، لعزف أغاني المشاركين. فخلال الشهر المنصرم، كانت البروفات تؤدى بشكل يومي لحفظ ألحان الأغاني.

وبحسب أعضاء الفرقة الموسيقية، كانت المرحلة الأولى صعبة بالنسبة لهم، فتحضير (21) أغنية للمشاركين، لم تكن بتلك السهولة نتيجة لاختلاف أنماط الأغاني.

ومهمة الفرقة تمثلت أيضاً بمساعدة المشاركين على حفظ كلمات الأغاني ورتمها، وتغيير الإيقاع الرئيسي للأغنية لتسهيل أدائها على المشارك/ة، بالإضافة إلى حفظ ألحان الأغنية والتنسيق فيما بينهم.

عضو الفرقة الموسيقية وعازف آلة الأورغ فؤاد برازي تحدث لوكالتنا عن عمل الفرقة الموسيقية: "نساعد المشتركين على حفظ كلمات الأغنية ورتمها، نعمل منذ شهرين في العمل على البروفات بشكل مستمر مع المشتركين".

وأشار برازي إلى أن المرحلة الأولى كانت صعبة عليهم: "في المرحلة الأولى، كان هناك ضغط عمل، حيث كان علينا حفظ ألحان (21) أغنية متنوعة وذات أنماط مختلفة. ونحن الآن في المرحلة الثانية من المهرجان، نحضّر للأغاني الفلكلورية التي ستؤدى على المسرح، حيث قمنا بتحضير التوزيع الموسيقي والرتم الموسيقي، فالأغاني التي تؤدى نضع لها إيقاعاً مختلفاً عن الأصل، وذلك لتسهيل تأديتها على المشترك".

من جهته، تطرق عازف البزق وإداري الفرقة، محمد بلكو، إلى وجود ضغط في العمل ضمن الفرقة: "كان عملنا مكثفاً، فخلال الشهرين الفائتين استغرقنا أسبوعاً في التحضير للمهرجان، وحتى الآن هناك ضغط في العمل".

وبيّن بلكو بأن هناك بعض النواقص من قبل المشاركين نتيجة تجربتهم الأولى على المسرح، ولكن يتم تجاوز ذلك "التنسيق بين العازفين جيد. وليس هناك خلل من هذه الناحية، ولكن في بعض الأحيان، تظهر بعض النواقص من قبل المشاركين، ذلك لأن أغلبهم يظهرون على المسرح للمرة الأولى. وهذه النواقص يتم تجاوزها عبر التدريب المتواصل. ونحاول أن يكون المشارك/ة جاهزاً حينما يظهر على المسرح".

وعن المرحلة الثالثة، قال بلكو، بأنها ستكون الأصعب بالنسبة لهم، لأن الأغاني ستكون ذات مقاماتٍ مختلفة، وأداؤها صعباً "ضمن المرحلة الثالثة تتغير مقامات الأغنية، ويصبح أداؤها أصعب، حيث ستكون المرحلة النهائية لاختيار الفائزين في المهرجان ".

(ك)

ANHA