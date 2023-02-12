توصل الفرقاء السودانيون لصيغة نهائية؛ لاتفاق سياسي يمهد لحل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، وحسب مصادر موثوقة لموقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، فإن الإعلان السياسي المرتقب يلتزم بشكل كامل بالاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وحسب المصادر فإن الآلية الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا "تمكنت من تقريب وجهات النظر بين الطرفين".

ووفقاً لبيان مجلس السيادة، فإن التوصل للصيغة النهائية للاتفاق جاء بعد اجتماعات مكثفة استمرت 3 أيام وشارك فيها رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو والأطراف الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وتأتي هذه التطورات بعد تحركات شهدتها العاصمة السودانية، الخرطوم على مدى الأيام الأربع الماضية التي تخللتها مباحثات مكثفة، أجراها 6 مبعوثين دوليين؛ يمثلون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج.

وقال ممثلو الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيغاد التي شاركت إلى جانب المجموعة الرباعية في تيسير الاتفاق الإطاري؛ إن العملية السياسية في السودان دخلت مرحلة جديدة وحاسمة، مشددة على أنها تواصل التنسيق مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوداني.

(د ع)