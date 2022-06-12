الفرنسيون يصوتون في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً (06,00 ت غ). ويعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آمالا على فوز حزبه بالأغلبية المطلقة. من جانبه، يأمل زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون بتحقيق الأغلبية البرلمانية لفرض مبدأ التعايش على الرئيس، بحسب وكالة فرانس 24.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بفرنسا عند الساعة الثامنة صباحاً (06,00 ت غ) في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الحاسمة للرئيس إيمانويل ماكرون. ودعي 48 مليون ناخب إلى التصويت في هذه الانتخابات. وسينتهي التصويت عند الساعة السادسة مساء (16,00 ت غ)، باستثناء المدن الكبرى، بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد الاقتراع حتى الساعة 18,00 ت غ.

ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه "أغلبية ساحقة وواضحة" في هذه الانتخابات التشريعية. وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في 24 نيسان / أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، لا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف "معاً" الذي يدعم ماكرون، ويهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلنشون، متعادلان في نوايا التصويت.

وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائباً في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 حزيران/ يونيو. وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيراً الفرنسيين منتصف ليل الجمعة. وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.

(ش ع)