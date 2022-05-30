يأتي ذلك في إطار دعم حملة جمع التواقيع من أجل إخراج اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب".

وبدأ الشعب الفنلندي حملة على منصة التواصل الافتراضي "انستغرام" باسم "NCKD Finland"، بعناوين عدة منها "أنا أدعم PKK"، و "يجب إخراج PKK من قائمة الإرهاب"، و"يجب عدم الخضوع لضغط ومطالب تركيا"، بالإضافة إلى "كفاح PKK هو كفاح الحرية"، بحسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

يشارك الشعب الفنلندي بشكل فعّال في حملة جمع التواقيع التي نشطت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث تم جمع أكثر من ألف توقيع.

تتزامن الحملة مع طلب سلطات الاحتلال التركي من فنلندا، الضغط على الكرد وبالأخص الداعمين لحركة التحرر الكردستانية مقابل انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه جوبه بالرفض من قبل الفنلنديين.

(ي م)