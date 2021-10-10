الفنان سيدخان: الحزب الديمقراطي الكردستاني يمثل خط الخيانة في القرن الحادي والعشرين

في مواجهة هجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق زي ومتينا وآفاشين، ردت قوات الكريلا بمقاومة تاريخية، وألحقت خسائر فادحة بالمحتلين. الدولة التركية غير قادرة على التقدم أمام الكريلا برًّا، وتهاجمهم بالأسلحة الكيماوية.

تشن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي العاجز عن التقدم، الهجمات على الكريلا وتواصل استفزازاتها.

أوضح مقاتل قوات الدفاع الشعبي، حقي زيلان، الذي نجا من هجوم شنته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على الكريلا في خليفان في 2 آب، أن الدولة التركية أطلقت النار على الكريلا دون سابق إنذار وكان هدفها القتل.

علّق الفنان الفنان سيدخان على تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية واستفزازاته الأخيرة ضد شنكال.

وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول الحفاظ على وجوده من خلال تصفية الكرد المقاومين، وقال "للأسف لم نرَ مثل هذه الخيانة التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني في تاريخ الكرد".

وقال الفنان سيدخان "لقد اصطدم الشعب الكردي في القرن العشرين بمثل هذه المقاربات والنهج في كل الانتفاضات والمقاومة، وبهذه المقاربات ضاعت العديد من إنجازات الشعب الكردي. وعندما لم تستطع الدول المحتلة الانتصار في مواجهة الحركات الكردية، بدأت بافتعال الحرب الأهلية والخيانة، وتركت بهذه الأساليب الغادرة جروحًا غائرة في القضية الكردية. هذا الأمر موجود في تاريخ الشعب الكردي، ويستمر اليوم في القرن الحادي والعشرين على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتواطأ ويتعاون مع العقلية الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية".

'يدركون أنهم سيهزمون ما إن تهزم الدولة التركية'

ذكر الفنان سيدخان أن الدولة التركية خسرت في مواجهة مقاومة الكريلا وتابع "إن مقاتلي حركة التحرر الكردستانية في الحقبة الجديدة للكريلا، كبدوا الدولة التركية خسارة فادحة، ولتنتقم من هزيمتها في غاري ألحقت الدولة التركية خونة القرن العشرين؛ قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بنفسها وبدأت بمهاجمة زي ومتينا وآفاشين. ولا يوجد للحزب الديمقراطي الكردستاني سجّل نظيف في تاريخ كردستان. إن الكثير من القادة والسياسيين الكرد يرون الأمر على هذا النحو. لقد كان الحزب الديمقراطي الكردستاني بانتظار خسارة قوات الكريلا أمام الدولة التركية، لكن هذا ما لم يحدث، لم يحدث أمر بالطريقة التي أرادوها، أجبرتهم مقاومة الكريلا على التحرك مع الدولة التركية. إنهم يريدون الاستمرار في وجودهم من خلال القضاء على الكرد المقاومين. يدركون أنه ما إن تهزم الدولة التركية أمام الكريلا سيهزمون أيضًا. ولهذا فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يهاجم الكرد المقاومين بدعم من الدولة التركية".

وذكر الفنان سيدخان أن الخيانة الأخيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني غير مقبولة وأن استفزازات الحزب الديمقراطي الكردستاني تعرقل إنجازات الكرد.

'الهجمات تنفّذ أمام أنظار الحزب الديمقراطي الكردستاني'

وذكر سيدخان أن الدولة التركية المحتلة بدأت هجماتها باستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة، وتابع "يراقب الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا الوضع بصمت، ومع ذلك يقول أنا كردي. تسمى هذه الحالة، بكل وضوح، خيانة. الشعب الكردي لا يقبل هذا الأمر. لقد تحاور العديد من الفنانين والمثقفين والكتاب والسياسيين لإنهاء هذا الدور الغادر للحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور ومن أجل وضع حد لموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا؛ اجتمعوا مع مسعود البرزاني. وطلبوا منه عدم مساندة هذه الهجمات الاحتلالية لكنهم أظهر موقفًا سلبيًّا. لم يعد الشعب الكردي يثق بالحزب الديمقراطي الكردستاني. نحن الفنانون الكرد سنبذل كل ما بوسعنا ليتخلى الحزب الديمقراطي الكردستاني عن هذه الخيانة. يجب أن يتخلى مسعود البرزاني عن هذا الدور الغادر للحزب الديمقراطي الكردستاني وأن يصحو من هذه الغفوة على الفور".

وأشار الفنان سيدخان إلى أن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تفتح الطريق أمام احتلال باشور، وقال "للأسف تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني مليء بالخيانات ضد الشعب الكردي، فلا مصلحة للشعب الكردي في التعاون مع المحتلين، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يبحث عن مصالحه العائلية. إنه يريد، اليوم وبالتعاون مع الدولة التركية، القضاء على الاتحاد الوطني الكردستاني.

في البداية عارضت الدولة التركية استفتاء الاستقلال، وقالت للحزب الديمقراطي الكردستاني "هل سيعلن اثنان أو ثلاث من وجهاء العشائر استقلال كردستان"، لن ينسى الشعب الكردي هذا. إذ لم يتخذ الحزب الديمقراطي الكردستاني يومًا موقفًا لحماية مصالح الشعب الكردي".

'يجب أن يتحرك الفنانون ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني'

وشدد سيدخان على ضرورة أن يتحرك جميع الفنانين والمثقفين الكرد ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال "على المثقفين والفنانين والشعب الكردي أن يعبّروا عن اعتراضهم لمقاربات الحزب الديمقراطي الكردستاني. يجب ألا يصمتوا على ما يحدث".

كما أشار الفنان سيدخان إلى المحاولة الأخيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني للدخول إلى شنكال؛ بحجة الانتخابات، وقال إنها محاولة لكسر إرادة أهالي شنكال، وتابع "إذا كان سيدخل إلى شنكال من أجل العمل الانتخابي؛ فما هو عمل الدبابة و السلاح؟ لشنكال شرطته وإدارته الذاتية ليدخل مرشحوكم إلى هناك، وهم سيتولون حمايتهم. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بهذه الاستفزازت لاستعادة شنكال وتطبيق اتفاق 9 تشرين الأول الغادر، يجب أن يُظهر شعبنا في كل مكان أنهم مع الإيزيديين في شنكال".

'الحزب الديمقراطي الكردستاني سلّم شنكال لمرتزقة داعش'

وذكر الفنان سيدخان أن الدولة التركية الفاشية وراء هجمات إبادة الشعب الكردي وقال "لقد تخلى الحزب الديمقراطي الكردستاني عن كل شيء أثناء هجوم داعش على شنكال وهرب، وقُتل الآلاف من شباب ونساء الإيزيديين على يد مرتزقة داعش. ويظهر شعب شنكال على الدوام أنهم سيدافعون عن أنفسهم. يجب أن يرتفع صوت أهالي شنكال ضد هذه الهجمات الاحتلالية. يجب أن يساند كل الكرد الذين يمتلكون ضميرًا شعب شنكال ويظهروا معارضتهم للخيانة".

كما ذكر الفنان سيدخان أن شخصيات عديدة من في حركة التحرر الكردستانية قد دعت إلى ضرورة تخلي الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقفه الخائن. وقال إن ممثلي الأحزاب السياسية والمؤتمر القومي الكردستاني أصدروا بيانًا أيضًا، وأضاف "على الرغم من كل الدعوات، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يواصل هجماته على أبناء الشعب الكردي.

إن حزب العمال الكردستاني ومنظومة المجتمع الكردستاني أكثر حرصًا، ولا يريدان التسبّب باستفزازات في هذا الصدد. يناضل حزب العمال الكردستاني ضد الدولة التركية المحتلة لحماية وجود الشعب الكردي، ويجب أن يتراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن هذا الخطأ على الفور. يجب على الشعب الكردي النهوض ومحاسبة عمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني في كل مكان".

(ر)

ANHA