الفنان جومرد قهرمان يدعو البشمركة الأحرار للوقوف بوجه الخيانة ويحذر من عواقب الصمت

تتصاعد ردود الفعل الكردستانية ضد الهجوم المشترك للدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي على مناطق الدفاع المشروع (آفاشين، متينا وزاب) بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً وآلاف الجنود الذين بدأوا الهجوم مجدداً في الـ 17 من نيسان/أبريل الجاري.

ويأتي هجوم الاحتلال التركي بالاشتراك مع قوات الديمقراطي الكردستاني الذي يحشد قواته بالقرب من مناطق الدفاع المشروع، فيما يتعرض قضاء شنكال لهجوم عسكري منذ 18 من نيسان/إبريل الجاري من قبل الحكومة العراقية التي بدأت بدورها بتشييد جدارٍ فاصل على الحدود بين شنكال وروج آفا.

وحول الهجمات التي تستهدف مناطق الدفاع المشروع، أجرت وكالتنا لقاء مع الفنان الكردي جومرد قهرمان الذي أشار إلى أن قوةَ الكريلا هي التي تحمي جميع أجزاء كردستان.

وقال جومرد قهرمان "لقد عانى الكرد خلال مئة عامٍ مضت من الخيانة التي ساعدت العدو في حملاته الوحشية ضد الكرد، دائماً ما نطالبٍ بأن تنتهي هذه الخيانة، فالانتفاضات التي اندلعت في كردستان، لم يستطع العدو قمعها لولا الخيانة بين صفوف الكرد".

مضيفاً "إن الهجمات التي تستهدف مناطق الدفاع المشروع هي حملةٌ كبيرة تستهدف وجود الشعب الكردي، فمقاتلو الكريلا هم القوة التي تحمي باشور كردستان وروج آفا وباكور، ولولا النضال الذي تخوضه حركة التحرر الكردستانية، لما استطعنا حتى لفظ كلمة كردستان".

'الكرد في باشور يعقدون آمالاً كبيرة على مقاتلي الكريلا'

وحول مساعي الديمقراطي الكردستاني لإنهاء القضية الكردية قال قهرمان "إن التضحيات التي قدمها الكرد خلال الأعوام الماضية، جعلت من الملف الكردي ملفاً رئيسياً في المنطقة، وهنالك علاقات دبلوماسية مع دول العالم التي بدأت بقبول هذه الحقيقة، لكن ما يفعله الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يستوعبه العقل، بأن يفعل كل شيء في سبيل إفشال نضال حركة التحرر الكردستانية والثورة الكردية".

مضيفاً "لقد زرت باشور كردستان مرات عدة، يمكنني القول أن الكرد هناك يعقدون آمالاً كبيرة على مقاتلي الكريلا ويساندونهم، لكن مع الأسف فالاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني حولوا جنوب كردستان شبراً شبراً إلى منطقة استخباراتية، فالشعب الكردي هناك لا يقبل بهذه السياسة ولكنه يواجه قمعاً كبيراً في الوقت نفسه".

وحول زيارة مسرور البارزاني الأخيرة التي قام بها إلى أنقرة والتقى فيها أردوغان والأجهزة الاستخباراتية التركية، أشار قهرمان إلى أنها إهانة بحق من يدعون إنهم مسؤولون في جنوب كردستان، وأنه اجتماعٌ لتلقي الأوامر فقط لا غير.

وفي ختام حديثه دعا الفنان جومرد قهرمان إلى البيشمركة الأحرار والشعب الكردي في جنوب كردستان للوقوف في وجه سياسات الديمقراطي الكردستاني وعدم قبول الخيانة، والبدء بالفعاليات في جميع الميادين لتحرير الشعب الكردي من المحتلين.

مضيفاً "إنها حملةُ إبادةٍ كبيرة، إنها حرب الوجود واللاوجود على شعبنا التحرك سريعاً ضد الاحتلال التركي وخيانة الديمقراطي الكردستاني، إذا استمر صمتنا سيتمكن العدو من احتلال المزيد من أراضي كردستان".

(د)

ANHA