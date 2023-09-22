الفنان ديار يدعو لاتخاذ موقف حيال خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

تتواصل ردود الفعل المناهضة للحرب التي تشنها دولة الاحتلال التركي على كردستان بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي هذا السياق، سلط الفنان ديار الضوء على نهج الخيانة التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني ودعا إلى اتخاذ موقف حياله.

ودعا الفنان ديار أهالي باشور كردستان (جنوب كردستان) بشكل خاص: "إنه خطر حقيقي، فأعداء شعبنا يسعون إلى اللعب بمصيره واستعبادنا وتقسيم كردستان وفرض أنفسهم علينا كأسياد كما فعلوا في القرن المنصرم".

"على الجميع اتخاذ موقفٍ حيال الهجمات"

وسلط الفنان ديار الضوء على خطر الهجمات وقال: "أنا أيضاً أرى خطراً كبيراً كوطني وفنان كردي، وأريد تسليط الضوء على هذا الخطر، إننا فنانون ونرغب بلقاء شعبنا وتقديم فننا له، لكن الوضع السياسي في كردستان والممارسات التي تقوم بها الدولة التركية مع حلفائها في كردستان، تحتم على كل وطني صاحب ضمير، وفنان ومثقف وكل من يملك ضميراً، اتخاذ موقف حيال ما يجري".

"يسعون إلى القضاء على المنجزات الكردستانية"

وأوضح الفنان ديار أن الدولة التركية تسعى إلى اقتلاع جذور الكرد والقضاء عليهم في باشور كردستان والقضاء على المنجزات الكردستانية في كل مكان، عبر جيشها وأجهزتها الاستخباراتية وعملائها: "هذه إحدى الأهداف الرئيسة للدولة التركية منذ قرن، إننا نعرف عدونا جيداً، ويجب على جميع أشقائنا وشقيقاتنا معرفة هذا العدو الدموي جيداً، لقد بنت الدولة التركية عشرات القواعد العسكرية واحتلت بذلك باشور كردستان وجعلت منه ولايةً تابعة لها، إنها تنشط بشدة وتتلاعب فكرياً وتتحرك بجيشها وعلمائها وأجهزتها الاستخباراتية، وهذا عار على الشعب الكردي، فقد تم تحرير أراضي باشور كردستان بدماء آلاف الشهداء، في ظل قمع وبطش جيش صدام، لكنها تُقدم الآن للجيش التركي، وهذا عار كبير علينا".

"على الحزب الديمقراطي الكردستاني التراجع عن خيانته"

وذكّر الفنان ديار بتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع أعداء الكرد وأن هدفهم هو كريلا حركة التحرر الكردستانية وقال: "عليهم التراجع عن نهج الخيانة، أردت وصفها بمصطلح آخر لكن الخيانة خيانة، ولا يمكن وصفها أو التعبير عنها بكلمةٍ أخرى، فيا فناني كردستان وخاصة، فناني ومثقفي باشور كردستان وبيشمركة كردستان، إن نهج الخيانة المنتهجة في كردستان تُنتهج باسمكم، فلا تسمحوا بهذا، بإمكاننا وضع حد للخيانة، فالمستهدفون هم كريلا حركة التحرر الكردستانية، وهؤلاء الكريلا لا يناضلون في سبيل تحرير جزءٍ واحد فقط من كردستان بل في سبيل تحرير جميع أجزائها".

"بإمكاننا وضع حد لهذه الخيانة"

وأشار الفنان ديار إلى أن البطش والاستبداد التركي سيطال جميع أبناء الشعب الكردي تباعاً، فهذا يمثل الوضع الطبيعي لأعداء الشعب الكردي: "لطالما فعلوا ذلك تاريخياً، وعلينا ألا نقع في هذا الخطأ مرةً أخرى، وأن نصحو من غفلتنا فبإمكاننا وضع حد لهذه الخيانة.

ما الفرق بين أردوغان وصدام؟ ما الفرق بين هاكان فيدان وعلي كيماوي الذي قصف حلبجة؟ على مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين يصافحون هؤلاء بحرارة أن يفكروا بهذا، فعاركم هذا يجرح أمهات الكريلا وكافة الأمهات الكردستانيات، وهذا بحد ذاته عار عليكم.

فحتى لو لم يدعموا كريلا حركة التحرر الكردستانية، عليهم على الأقل ألا يسمحوا بهذه العمالة ولا يمهّدوا الطريق لجيش الاحتلال التركي الذي يلعب بمصير شعبنا، فكريلا حركة التحرر الكردستانية يضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق حياة كريمةٍ لنا، إنهم إخواننا وأخواتنا وأبناء وبنات أعمامنا، فكيف بإمكانهم شق الطرق للدولة التركية بآلياتهم، كيف يقدّمون الدعم اللوجستي لهم ليقوموا بقتل أبناء شعبنا أمام أنظارنا؟ هذا غير مقبول، إننا نرفض ذلك وهو خيانة.

هذه الحرب تجري بين الشعب الكردي وأعدائه، إنها حرب بين الكريلا والدولة التركية، ولا يوجد طرف وسط بينهما، ووصف هذه الحرب بـ "الحرب بين الإخوة" وتواطؤاً مع الخيانة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر".

دعا الفنان ديار: "جميع الفنانين والمثقفين إلى رفع أصواتهم عالياً، فبإمكاننا كوطنيين وضع حد للخيانة والقضاء عليها من خلال اتخاذ موقف كردايتي، ولن نسمح لأحدٍ باللعب بمصيرنا، إننا نملك هذه القوة، ونستطيع منع استمرار الخيانة، الموت للخيانة، تحيا كردستان، يحيا الكرد المقاومون والشرفاء".

(ر)

ANHA