الفلتان الأمني في درعا.. مقتل وإصابة 4 من عناصر حكومة دمشق على يد مسلحين مجهولين

وقتل اثنان من عناصر قوات حكومة دمشق، وأصيب اثنان آخران منهم، جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على أوتوستراد داعل - درعا، في القطاع الأوسط من مدينة درعا، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، قتل شخص جراء إطلاق النار عليه في منطقة نصيب بريف درعا الشرقي، مساء أمس الثلاثاء.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 113 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 92 شخصاً؛ هم: 50 من المدنيين، بينهم سيدة، و32 من العسكريين التابعين لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى “التسويات”، و5 من المقاتلين السابقين ممن أجروا ما تسمى “تسويات” ولم ينضموا إلى أي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق في داعش، و3 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.

(ل د)