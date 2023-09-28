الفلسطينيون يشككون في احتمالية التطبيع الإسرائيلي السعودي

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم التطبيع السعودي الإسرائيلي والعلاقات الأرمينية التركي على وقع النزوح في قره باغ.

المفاوضون الفلسطينيون يشككون في احتمالية التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سعودي

تحدثت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير لها بأن المملكة العربية السعودية، عينت الأسبوع الماضي أول سفير غير مقيم لها لدى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنذ ذلك الحين تبادل الجانبان الوفود بعد توقف وفتور في العلاقات دام 10 سنوات.

وخلال زيارة استمرت يومين إلى رام الله، المركز الإداري الفلسطيني، يوم الثلاثاء، أكد السفير نايف السديري، أن المملكة "تعمل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

ويوم الأربعاء، أصبح وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، أول مسؤول إسرائيلي كبير يقوم بزيارة علنية إلى المملكة، لحضور مؤتمر استضافته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة من عدة مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن المفاوضين الفلسطينيين يتعاملون مع اتفاق التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة بنوع من التشكيك، على الرغم من الإشارات الإيجابية ظاهريا من المسؤولين الفلسطينيين.

وتحدث مصدر دبلوماسي فلسطيني "لا أتوقع أن يحدث هذا - أي الاتفاق الدبلوماسي - في أي وقت قريب". وأضاف "إن حقيقة أن السعوديين يتحدثون عن الملف الفلسطيني على أنه أسهل في التعامل معه من الملف النووي الإيراني تظهر حجم العمل الذي يجب القيام به".

وعلى عكس الجولات الأولى من محادثات اتفاقيات أبراهام، التي لم يكن هناك مشاركة فلسطينية فيها، قالت السلطة الفلسطينية إنها مستعدة، هذه المرة، للعب دور نشط في المفاوضات. وأشار مصدر مطلع على العملية إلى أن الفلسطينيين قد لا يكون لديهم خيار في هذا الشأن.

وأضاف المصدر "لقد قطع السعوديون الكثير من التمويل عن الفلسطينيين في العام 2021 وهم الآن يستخدمون هذه الأموال كأداة للمساومة. إنهم يقولون للفلسطينيين: إذا كنت تريد استعادة التمويل، فسيتعين عليك أن تتماشى معنا، ولا يمكنك قول أي شيء يتعارض معنا وضد عملية التطبيع".

ووفقا لمصدرين مطلعين قال مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، في اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان الشهر الماضي إن تقدير الوكالة هو أن التطبيع بين إسرائيل والمملكة سيستغرق بضع سنوات على الأقل.

وسط النزوح الجماعي في قره باغ... فيدان يتصل بوزير خارجية أرمينيا

أجرى وزير الخارجية دولة الاحتلال التركي هاكان فيدان ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان محادثة هاتفية يوم أمس وسط نزوح جماعي للأرمن من قره باغ في أعقاب الهجوم الأذربيجاني، بحسب موقع المونيتور الأميركي.

وتمثل المحادثة أول اتصال رفيع المستوى معروف بين أنقرة ويريفان منذ الهجوم الأذربيجاني ضد قره باغ يوم الثلاثاء الماضي. وبينما نددت القوى الغربية وروسيا بالهجوم، أعربت تركيا عن دعمها الكامل لباكو. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى رجب طيب أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في منطقة ناختشيفان الأذرية على الحدود مع تركيا.

وتأتي المكالمة الهاتفية وسط نزوح جماعي للاجئين الأرمن من قره باغ إلى أرمينيا المجاورة.

(م ش)