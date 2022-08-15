الفلبين تجري محادثات لشراء طائرات أميركية بعد أن ألغت صفقة مروحيات مع روسيا

قال سفير مانيلا في واشنطن اليوم الاثنين إن الفلبين تتطلع لشراء طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" من الولايات المتحدة بعد إلغاء صفقة مع روسيا بقيمة 12.7 مليار بيزو (227.35 مليون دولار) لتجنب العقوبات، بحسب وكالة رويترز.

وفي حزيران، قبل أيام من إنهاء الرئيس رودريغو دوتيرتي لولايته التي استمرت ست سنوات، ألغت الفلبين صفقة لشراء 16 طائرة هليكوبتر نقل عسكرية روسية من طراز Mi-17"" بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية المرتبطة بالتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال السفير مانويل روموالديز للصحفيين في منتدى افتراضي" إلغاء هذا العقد سببه الحرب في أوكرانيا بشكل رئيسي. في حين أن هناك عقوبات من المتوقع أن تطالنا، من الولايات المتحدة والدول الغربية، فمن الواضح أنه ليس من مصلحتنا الاستمرار في هذا العقد".

وقال روموالديز إن طائرات "شينوك" الأميركية ستحل محل المعدات الموجودة المستخدمة في تحركات القوات والتأهب للكوارث في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال روموالديز إن الولايات المتحدة مستعدة لإبرام صفقة بالمبلغ الذي كان من المقرر أن تنفقه الفلبين على طائرات الهليكوبتر الروسية، مضيفا أن الاتفاق مع واشنطن سيشمل على الأرجح الصيانة والخدمة وقطع الغيار.

وتواصل الفلبين محادثات مع روسيا لاسترداد مبلغ 38 مليون دولار كدفعة أولى لطائرات الهليكوبتر التي كان من المفترض أن يبدأ تسليمها في تشرين الثاني من العام المقبل.

وقال روموالديز إنه بصرف النظر عن الصفقات العسكرية، تريد الفلبين، في ظل حكم الرئيس الجديد فرديناند ماركوس جونيور، زيادة التبادلات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بما في ذلك في مجالات التصنيع والبنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية المعيارية.

(م ش)