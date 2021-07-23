الفاينانشال تايمز: حكم أردوغان بدأ بالتلاشي

أُجبر رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، الأسبوع الماضي على تغيير جذري في سياسته والذي كشف عن سوء التقدير والضعف السياسي لهذا الشخص، بحسب مقال لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية.

قام أروغان مؤخراً بطرد ميليه بولو، وهو أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي تم فرضه ليكون عميد جامعة بوغازيجي (البوسفور) المرموقة في اسطنبول في كانون الأول، وجاء تراجع أردوغان بعد ستة أشهر من الاحتجاجات في حرم الجامعة، والتي تردد صداها في جميع أنحاء البلاد في أكثر حركة جماهيرية استدامة منذ الانتفاضة المدنية التي اجتاحت المناطق الحضرية والساحلية في تركيا في منتصف عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، تحرك أردوغان بشكل حاسم نحو حكم الرجل الواحد، واستبدل النظام البرلماني التركي بنظام رئاسي على غرار روسيا. علاوة على ذلك، منذ محاولة الانقلاب المزعومة قبل خمس سنوات، استخدم سلطات الطوارئ لإطلاق النار على أكثر من 100 ألف شخص واحتجازهم متى شاء.

اعتبر تعيين بولو إهانة خاصة من قبل الأكاديميين وخريجي جامعة بوغازيجي، الجامعة العلمانية الأبرز في تركيا، والتي أسسها المبشرون البروتستانت الأميركيون في القرن التاسع عشر.

ووسع أردوغان الوصول إلى التعليم العالي، حيث ضاعف عدد الجامعات ثلاث مرات في عقدين من الزمن، لكنه وفر الكم وليس الجودة، حيث اعتادت بوغازيتشي على اختيار عمدائها بنفسها.

ومن السابق لأوانه إعلان انتصار هذا الجهد، فعلى سبيل المثال، عندما تخلى أردوغان عن بيرات البيرق في تشرين الثاني الماضي، تخلى في الوقت عينه عن المزيد من المديرين الأكفاء وذوي الخبرة في اقتصاد تركيا المتعثر.

إن التخلص من بولو، قد لا يكون أكثر من انسحاب تكتيكي من قبل أردوغان، من المرجح أن ينتقم أردوغان على جبهات أخرى. عندما يضطر للتنازل، فمن الأفضل أيضاً الانتباه إلى الضربة المضادة.

في الانتخابات المحلية عام 2019، خسر اسطنبول بالإضافة إلى العاصمة أنقرة ومعظم المدن التركية الكبرى. كما تم تضخيم هذه الإشارات على أنها موت سياسي بسبب الهبوط الحاد لحزب العدالة والتنمية في استطلاعات الرأي. إن نموذج النمو الذي اتبعه أردوغان، القائم على الائتمان والاستهلاك والبناء الرخيص، انهار قبل الوباء - أو في الواقع فشل البيرق في الدفاع عن الليرة على الرغم من حرق أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات.

لقد تحول هذا التبذير المزعج إلى شيء مفيد لمعارضة مجزأة لا تزال مترددة بشأن ترتيب معركتها السياسية للانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023. وكذلك المزاعم والمعلومات المروعة التي نشرها رجل المافيا التركي الهارب سادات بيكر، وعلاوة على ذلك، فإن العديد من النساء التركيات، عبر الخطوط الأيديولوجية والثقافية، غاضبات من انسحاب أردوغان من اتفاقية اسطنبول لعام 2011 لمنع العنف ضد المرأة، والتي كانت تركيا أول دولة وقعت عليها.

نجح رئيس بلدية اسطنبول المنتصر، أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري ولكن بمظهر يشبه إلى حد ما أردوغان، في بناء ائتلاف واسع ضد حزب العدالة والتنمية، مما يدل على أنه يمكن إيقاف الطاغوت.

وردّ أردوغان على ذلك بحملة قضائية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وهو ثالث أكبر حزب في تركيا. وقد سجن بالفعل العديد من قادته ونوابه ورؤساء بلدياته ونشطائه.

كثيراً ما كانت انتهازية أردوغان مناسبة، لكن الكثيرين في تركيا يشعرون أن موهبته آخذة في الانحسار.

(م ش)