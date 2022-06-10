الفاو: مشكلة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية قد تحل قريباً

صرح مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لشؤون التواصل مع روسيا، أوليغ كوبياكوف، بأن المفاوضات بشأن حل مشكلة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية تقترب من الحل، بحسب وكالة تاس الروسية.

وتابع كوبياكوف: "على المسار السياسي، تجري الآن على قدم وساق، ومن خلال القنوات الكبرى لهيئة الأمم المتحدة، على مستوى المبعوثين الخاصين بالمنظمة، وبمشاركة الأطراف الدولية الأخرى ذات الصلة، المفاوضات لإيجاد حل لمشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية التي تم حظرها. وبحسب المعلومات المتاحة للجمهور، فإن هذه المفاوضات تقترب من أن تكلل بالنجاح. وقد صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن تلك ليست مشكلة، وهي بصدد الحل".

وأشار كوبياكوف إلى أن الأزمة الأوكرانية الراهنة ليست السبب الجذري لمشكلات الغذاء حول العالم، لكنها تؤدي إلى تفاقهما. وتابع: "إن الحبوب الأوكرانية العالقة في البحر الأسود تمثل 0.2% من إجمالي إنتاج الحبوب، أو أقل من 1% من الحبوب المتداولة في السوق العالمية، والتي لا يتم استهلاكها محلياً. إلا أن هذه الكمية قد تم بالفعل بيعها ودفع ثمنها المستهلكون، وعدم استلامها في أماكن الاستهلاك يتسبب بالطبع في ارتفاع الأسعار على وجه التحديد في البلدان المستهلكة، الأمر الذي ينعكس فوراً على السوق العالمية، وعدم اليقين بشأن عمليات التسليم في المستقبل".

(م ش)