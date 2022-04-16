الفاشية التركية تحكم بعام آخر على معتقل كردي بعد انقضاء 31 عاماً من محكوميته

جرى اعتقال المواطن الكردي رضوان سليمان في 17 أيلول عام 1991، من قبل الدولة التركية الفاشية في مدينة وان في باكور كردستان، بسبب دعمه لحركة حرية كردستان، وخلال هذه السنوات نُقل رضوان إلى 7 سجون مختلفة، وتعرض للتعذيب والانتهاكات.

في 5 أيلول عام 2021، انتهى الحكم المفروض عليه، ولكن بدلاً من إطلاق سراحه، حكمت الدولة التركية الفاشية بسجنه 6 أشهر وهذا القرار خارج المحكمة.

وبعد انتهاء حكم الـ 6 أشهر، نُقِلَ رضوان سليمان إلى حجرة المنفردة، في سجن في مدينة أفيون، وهو سجن معروف بسمعته السيئة، والآن يفرض على رضوان السجن لمدة عام آخر.

عن الموضوع، تحدث توفيق سليمان، شقيق رضوان سليمان، لوكالتنا وقال: "نُقل رضوان مرة أخرى إلى حجرة المنفردة في 13 نيسان. كما أنه لن يستطيع التواصل معنا طوال وجوده هناك".

بيّن توفيق سليمان أنهم ينتظرون إطلاق سراح شقيقه منذ سنوات طويلة. والآن زاد عام آخر على انتظارهم، مشيراً إلى أن الدولة التركية لا تريد إطلاق سراحه، وأضاف: "لقد حاولنا كثيراً توكيل محامٍ، ولكن بسبب المخاوف الأمنية لم يقبل أحد من المحامين التوكيل عنه".

(ر خ)

ANHA