الدين وتأثيره على المجتمعات محور ندوة حوارية في الحسكة

بدعوة من مكتب شؤون المعتقدات والأديان للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، ومشاركة مؤتمر الإسلام الديمقراطي، نظم مكتب المرأة الديني في مدينة الحسكة، اليوم، ندوة حوارية، في حديقة القراءة ضمن المدينة، تحت عنوان "الدين والمجتمع؛ تعريفه وآثاره وعلاقتهما مع بعضهما على مر الزمان".

حضر الندوة العشرات من مثقفي مدينة الحسكة، وعدد من أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في المدينة.

دارت الندوة حول محورين أساسيين هما "أهمية الدين في المجتمعات وكيفية تطبيقه"، و"التسامح الذي ينشره الدين بين الناس".

ألقت الإدارية في مكتب المرأة الديني في الحسكة، خلود عبدو، المحور الأول الذي تناول شرحاً للوحي الإلهي وتعريف الدين لغة واصطلاحاً، وتأثيره على المجتمعات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المحاولات الرامية لتشويهه.

فيما تناول المحور الثاني الذي ألقته عضوة مكتب شؤون الأديان والمعتقدات في إقليم الجزيرة، سناء فرعو، التركيز على ضرورة التسامح بين الناس وكيفية بناء مجتمع سليم خالٍ من الحقد والبغضاء ومليء بالحب والتسامح والتعاطف.

من جانبهم سلط المتحاورون الضوء على بعض المفاهيم الخاطئة عن الأديان والمعتقدات، لا سيما الدين الإسلامي، وكيفية الاستفادة من الدين للدفع نحو تعايش المشترك على الرغم من اختلاف مفاهيم أفراد المجتمعات وانتماءاتهم العرقية والدينية.

وعلى هامش الندوة نوّهت الإدارية في مكتب المرأة الديني في الحسكة، خلود عبدو، لوكالتنا، إلى أهمية هذا النوع من الفعاليات في تأثير على التعايش السلمي وتقبّل كل فرد في المجتمع للآخر.

واعتبرتها وسيلة للتعريف بأسس الدين الإسلامي، وتوعية المجتمع وتذكيره بالقيم الدينية، والدفع نحو تكاتف المجتمعات.

(كروب/أم)