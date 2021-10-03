الديمقراطي الكردستاني يصدر بطاقات انتخابية لمسلحي “بيشمركة روج”

ستُجرى انتخابات برلمانية مبكرة في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان في 10 أكتوبر / تشرين الأول، حيث شرع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحرك لزيادة أصواته واللجوء إلى وسائل غير قانونية في الانتخابات.

حيث يعمل الحزب الديمقراطي الكردستاني على إصدار هويات شخصية وبطاقات انتخابية لمسلحي ما يسمون أنفسهم بيشمركة روج، وذلك من أجل تحقيق الفوز لمرشحيه بطرق غير قانونية.

وأفاد المصدر المقرب من الموضوع لموقع Biwarnews:”بلغ عدد العناصر الذين تم إصدار هويات عراقية وبطاقات انتخابية لهم ما يقارب ألفي مقاتل من مسلحي بيشمركة روج، وبحسب ما أفاد به المصدر، غالبية المسلحين الذين تم إصدار بطاقات انتخابية لهم، يستعدون للتصويت في الدائرة الأولى والثانية في دهوك.”

وفقًا للدستور العراقي، يحق فقط للمواطنين العراقيين التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية، ويجب أن يكون للمواطنين العراقيين هوية عراقية ومع ذلك ، فإن معظم المسلحين اليوم هم من غرب كردستان وليسوا مواطنين عراقيين.

وأكد البرلماني في مجلس نواب إقليم كردستان أبو بكر هلداني، أنه مع اعتقال النشطاء في بهدينان وتواجد القوات المسلحة فيها، يعمل الديمقراطي الكردستاني على إصدار هويات وبطاقات انتخابية لمواطنين من غرب كردستان وشمال كردستان وبعض المهاجرين ليصوتوا لمرشحيهم في الانتخابات البرلمانية العراقية.