الديمقراطي الكردستاني يفتح الطريق أمام جيش الاحتلال التركي في زاب

أفادت وكالة روج نيوز بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يفتح الطرق في الجبل بواسطة الجرافات ويتوغل في أعماق منطقة زاب، أنشأت قواته نقاط عسكرية في جبهات جنوب زاب، وتحاول بشتى الوسائل إنشاء طرق جديدة لدولة الاحتلال التركي هناك.

وتُظهر المشاهد المصورة لقطاتٍ لجرافات قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تقوم بإنشاء الطرق في منحدرات جنوب زاب، وتتمركز في نقاط مختلفة، وتحشد قوة عسكرية كبيرة في المنطقة.

وكانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تمركزت في 2 آب الجاري، بقوة عسكرية كبيرة في ناحية آمدية بباشور (جنوب كردستان) وعبرت بقواتها من هناك إلى مناطق الكريلا.

وتتحرك دولة الاحتلال التركي بدعم من الديمقراطي الكردستاني الشريك في هجماتها، في العديد من ساحات المقاومة بهدف التقدّم ضد الكريلا، بهوية البيشمركة، خاصةً في منطقة زاب، حيث أنهم يخرج جنودها من مخافر عائلة البرزاني ويشنون هجماتهم ضد الكريلا. وفقاً للوكالة.

وقدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني في 29 – 30 تموز المنصرم، الدعم لهجمات دولة الاحتلال التركي العسكرية ضد ساحة المقاومة بتلة أورته في منطقة متينا.

حيث أعلنت قوات الدفاع الشعبي في بيان لها، أن قوات الكريلا كبّدت العدوان التركي خسائر بشرية فادحة في المنطقة المذكورة، وتم نقل جثث القتلى منها براً بمساعدة قوات الديمقراطي الكردستاني.

كما قالت قوات الدفاع الشعبي في بيان آخر أصدرته في 30 تموز، أن: "جيش الاحتلال التركي العاجز عن الصمود أمام مقاومة قواتنا الكريلا، يشن هجماته على مقاتلينا في ساحة المقاومة بتلة أورته في منطقة متينا، بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني ويحاول التمركز في هذه المنطقة".

(ل م)