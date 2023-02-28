الديمقراطي الكردستاني يعرقل وصول المساعدات لهؤلاء المتضررين

بعد الزلزال الذي ضرب مناطق شمال كردستان وتركيا، وتأثرت به عدد من المناطق السورية، ظهرت مبادرات عدة لجميع التبرعات للمتضررين من الزلزال. العديد من تلك المساعدات وصلت إلى المتضررين بطرق مختلفة، إلا قسماً كبيراً منها لا يزال يواجه معوقات عدة لإيصالها إلى المتضررين.

وفي جنوب كردستان وبهدف دعم ومساندة متضرري الزلزال في روج آفا، بادر أهالي جنوب كردستان وكذلك الهلال الأحمر الكردستاني وأصدقائهم بجمع التبرعات. وتشمل هذه التبرعات الأدوية وحليب الأطفال والخيم ومستلزمات حياتية أخرى.

وبحسب المعلومات التي أفاد بها الهلال الأحمر الكردستاني، فإن سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني تمنع منذ 22 شباط مرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق روج آفا عبر معبر سيمالكا لإيصالها إلى الهلال الأحمر الكردي في مناطق شمال وشرق سوريا.

كان من المفترض إرسال المساعدات التي مُنعت من العبور إلى المتضررين في حيي شيخ مقصود والأشرفيّة في حلب. لكنّ عدم السماح لهذه المساعدات بالعبور، أجبر الأهالي الذين فقدوا منازلهم على المكافحة من أجل حياتهم والاحتماء من البرد تحت البلاستيك وبعض الخيم التي نصبوها وفقاً لإمكانياتهم؛ فالمساعدات المحدودة التي وصلت إليهم غير كافية.

(ك)

ANHA