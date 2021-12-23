الديمقراطي الكردستاني رفض مرور أصحاب الإقامات الأجنبية إلى باشور من معبر الوليد

توجه المئات من أصحاب الإقامات الأوربية منذ ساعات الصباح إلى معبر الوليد بين شمال شرق سوريا وباشور كردستان للدخول إلى باشور كردستان بعد إغلاق الديمقراطي الكردستاني معبر فيش خابور.

وتوقف المئات من الأهالي من النساء والأطفال والشباب منذ ساعات الصباح وحتى مساء اليوم تحت المطر وبرودة الجو، إلا أن الديمقراطي الكردستاني منعهم من الدخول إلى باشور من معبر الوليد.

وناقش الأهالي مع إدارة المعبر، للسماح لهم بالدخول، حيث وعدوا الأهالي بدخولهم إلى باشور كردستان بعد الساعة الثالثة، وبعدها رفضوا دخول الأهالي بحجة انتهاء الدوام الرسمي.

وبعد رفض دخولهم إلى باشور كردستان، حصلت حالة من الغضب تجاه تصرفات قوات الديمقراطي الكردستاني وملاسنات ما بين الأهالي وقوات الديمقراطي.

وحشدت قوات الديمقراطي الكردستاني قواتهم الخاصة مع أسلحتهم الرشاشة وسلاح الدوشكا على الحدود لمنع الأهالي من الدخول.

(ع ع/ل)

ANHA