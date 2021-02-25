الدورية الروسية-التركية الـ 42 تشهد نقصًا في عدد آليات الاحتلال التركي

ووفقًا لاتفاقية سوتشي التي وقعت في الـ 22 تشرين الأول 2019، سيّرت، اليوم، الشرطة الروسية الدورية المشتركة الـ 42 مع الاحتلال التركي في قرى ناحيتي الدرباسية وزركان.

الدورية المشتركة الروسية - التركية انطلقت من بوابة قرية شيرك الحدودية 13 كم غرب ناحية الدرباسية.

وتألفت الدورية الـ 42 من 5 مدرعات روسية و4 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال التركي، ترافقها حوامتان روسيتان.

الدوريات المشتركة السابقة التي كانت تخرج في ريف ناحيتي الدرباسية وزركان، كانت تتألف من نفس عدد المدرعات خلافًا لدورية اليوم التي شهدت نقصًا في آليات الاحتلال التركي.

الدورية اتجهت إلى قرى غرب الدرباسية "ظهر العرب، كسرى، قيروان، كركند، هاجوغلي، عطيشان وقنيطرة".

ولم تشهد الدورية تغيرًا في مسارها، لتعود من نفس الطريق إلى قرية شيرك، وتدخل آليات الاحتلال التركي إلى الأراضي التركية بينما سارت الآليات الروسية باتجاه مدينة قامشلو.

(أ ح/هـ ن)

ANHA