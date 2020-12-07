الدورية الـ36 تُسير في ناحية الدرباسية وسط سخط شعبي

لا تزال الدوريات الروسية التركية المشتركة مستمرة في ناحية الدرباسية، الذي أعلن عنها خلال اتفاق سوتشي، وانطلقت، اليوم، الدورية الـ36 من قرية شيرك 13 كم غرب مركز ناحية الدرباسية.

الدورية جابت كلً من قرى "دليك، قنيطرة، تل كديش، قرماني، غنامية، كربطلي، جديدة، مدورة وخانكي"، لتعود الدورية إلى مكان انطلاقها في قرية شيرك.

وخلال الدورية التي مرت داخل القرى رافقها سخط شعبي من قبل الأهالي، كما قاموا برشقها بالحجارة في قريتي قرمانه وكربطلي ، تعبيراً عن رفضهم لهذه الدوريات، وصمت الروس عن هجمات الاحتلال التركي في ناحيتي عين عيسى وزركان.

وتألفت الدورية من 4 مدرعات من كلا الجانبين بالإضافة الى مروحيتين روسيتين.

(آ ح/هـ ن)

ANHA