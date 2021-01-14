الدورية الـ 39 للقوات الروسية والاحتلال التركي تُسيّر في ريف ناحية الدرباسية

وانطلقت الدورية المشتركة من باب شريك الحدودي 13 كم غرب مركز ناحية الدرباسية، وتألفت من أربع مدرعات من كلا الجانبيين (الروسي والتركي)، بالإضافة إلى حوامتين روسيتين.

وجابت الدورية الروسية مع نظيرتها التركية قرى غرب وجنوب وشرق ناحية الدرباسية وهي: "شيرك، دليك، قنيطرة، قرمانه، تل كديش، غنامية، كربتلي، تل طيرة، جديدة، تل كرمة خاصة ملة، مدورة وخشيفية".

وعادت الدورية من الطريق نفسه إلى معبر شيرك الحدودي، لتعود المدرعات التركية أدراجها إلى الأراضي التركية، بينما توجهت المدرعات الروسية إلى قاعدتها في مدينة قامشلو.

وتعد هذه الدورية المشتركة الـ 39 التي تُسيّرها الشرطة العسكرية الروسية مع قوات الاحتلال التركي، تطبيقًا لاتفاقية سوتشي الموقعة بينهما في 22 تشرين الأول عام 2019.

(ب ح/هـ ن)

ANHA