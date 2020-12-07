الدورية الـ 36 تُسيّر في ناحية الدرباسية وسط سخط شعبي

لا تزال الدوريات الروسية التركية المشتركة مستمرة في ناحية الدرباسية، والتي أُعلن عنها خلال اتفاق سوتشي، وانطلقت، اليوم، الدورية الـ 36 من قرية شيرك 13 كم غرب مركز ناحية الدرباسية.

الدورية جابت كلًّا من قرى "دليك، قنيطرة، تل كديش، قرماني، غنامية، كربطلي، جديدة، مدورة وخانكي"، لتعود الدورية إلى مكان انطلاقها في قرية شيرك.

وعند مرور الدورية داخل القرى قوبلت بسخط شعبي من قبل الأهالي، الذين قاموا برشقها بالحجارة في قريتي قرمانه وكربطلي، تعبيرًا عن رفضهم لها وللصمت الروسي عن هجمات الاحتلال التركي في ناحيتي عين عيسى وزركان.

وتألفت الدورية من 4 مدرعات من كلا الجانبين، بالإضافة الى مروحيتين روسيتين.

(آ ح/هـ ن)

ANHA