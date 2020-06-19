الدولة التركية تهدد ENKS وتؤكد عداءها للكرد ووحدتهم

وعلّق وزير الخارجية التركية مولود شا وش أوغلو على الاتفاق الذي توصل إليه كل من أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي في سوريا، والذي تم الإعلان عنه في 17 حزيران الجاري.

وخلال حديثه لشبكة CNN هدد شاوش أوغلو المجلس الوطني الكردي وقال" كل من يتعاون مع وحدات حماية الشعب مشيرًا إلى أحزاب الوحدة الوطنية الكردية هو هدف لتركيا".

ويرى المراقبون أن هذا التهديد ليس بالجديد، وأن تركيا تعمل بشتى الوسائل لتشتيت البيت الكردي، وتعمل ما بوسعها لمنع تحقيق الوحدة الوطنية الكردية، موضحين أن هذا التهديد خطوة جديدة توضح عداء الدولة التركية للشعب الكردي.

هذا واختتم في 16 حزيران/يونيو 2020 وفدا المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة سوريا المرحلة الأولى من مفاوضات وحدة الصف الكردي، وتوصلا إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، والتوصل إلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك عام 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساسًا لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

(آ س)