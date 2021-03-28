الدولة التركية تحاول إيقاف فعاليات الشعب من خلال المكالمة الهاتفية

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي ينظمها مؤتمر ستار في قامشلو، بهدف الكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان. المشاركون في خيمة الاعتصام أشاروا إلى أنّ المكالمة الهاتفية القصيرة مع القائد أوجلان لا تكفي ولا يمكن قبولها، مؤكدين أنّه من الضروري استمرار الفعاليات إلى حين السماح للمحامين وعائلته اللقاء به.

وجاء ذلك خلال لقاءات أجرتها وكالتنا مع المشاركين في خيمة الاعتصام المنصوبة في حديقة آري بمدينة قامشلو.

"من أجل القائد نحن مستعدون لكلّ شيء′′

بديعة رمو إحدى المشاركات في خيمة الاعتصام قالت "نحن اليوم من خلال فعاليتنا هذه نطالب بحرية القائد، نحن لا نخاف من الاعتقال والتهديدات التي يطلقها اردوغان، نحن مستعدون للتضحية بكل ما نملك من أجل قائدنا، القائد أوجلان قائد الإنسانية، ونحن من خلال فعاليتنا نتكاتف حول قائدنا، وإرادتنا.

لجنة مناهضة التعذيب تعمل وفق إملاءات أردوغان، ولا يدلون لنا بأي معلومات حول قائدنا"

يجب إجراء اللقاء مع القائد

تقول منتهى محمد، التي انضمت إلى الفعالية قادمة من ناحية تربه سبيه: "نشارك في فعالية خيمة الاعتصام للمطالبة بحرية القائد أوجلان، ويجب أن نعرف وعلى الفور معلومات عن صحته"، وتابعت: منذ 22 عاماً وهو معتقل في إمرالي، وتطبّق الدولة التركية بحقه عزلة مشددة، محاوِلة بذلك إبعاده عن شعبه، إلا أنّ أفكاره منتشرة بيننا ونقتدي بها.

منتهى اضافت في حديثها: " يجب إجراء لقاء مع القائد، وسنستمر بفعالياتنا حتى يتحقق ذلك.

الاتصال القصير غير مقبول

ومن جانبه قال حبيب حسين: " لأننا ومنذ مدة طويلة لم نعرف أي معلومات حول قائدنا، انضممنا إلى الفعاليات، وهناك معلومات غير واضحة حول صحته، الإعلام تداول إنّ اتصالاَ قصيراَ مدته 3 دقائق قد جرى معه في السجن، إلا أنّ ذلك غير مقبول، نريد أن يتم اللقاء المباشر معه.

فيما أكدت غفران كوكب وهي إحدى المشاركات إنّهم يطالبون بإنهاء العزلة وتحقيق حريّة القائد عبد الله أوجلان.

غفران أشارت إلى أنّ تركيا تريد أن تأسر حتى فكر وفلسفة القائد، ومن أجل أن نحرر القائد، يجب أن يتكاتف الكرد والعرب والسريان،ٍ ونطالب بذلك معاً .

(سـ)

ANHA