الدولة الإيرانية تستدعي أصحاب محال بدأوا بالإضراب مع اقتراب سنوية الانتفاضة

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل جينا أميني المصادف في 16 أيلول الجاري، تتزايد الدعوات في عموم روجهلات كردستان وإيران لاستئناف الاحتجاجات والإضرابات في المحال التجارية.

ومن إحدى هذه المدن، مدينة بوكان التي شهدت إضرابات من قبل أصحاب المحال التجارية، وتسبّب إضرابهم في زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني، بل وأثارت مخاوف الحكومة نتيجة تأثيرها على البنوك، باعتبار مدن روجهلات أحد الأقطاب الاقتصادية الرئيسة في إيران.

وتحاول سلطات الدولة الإيرانية الضغط على الأشخاص الذين يدعون للإضراب وأصحاب المحال التجارية من أجل منع الإضرابات وانتشارها بين المدن الأخرى.

وتقول كبرى. م، صاحبة محل تجاري في مدينة بوكان، "بدأ استدعاء أصحاب المحال التجارية منذ يوم الأحد، وقد استدعوا الكثير منهم"، وتضيف: "جميعنا معرضون لذلك، ولا نستغرب أن يتم استدعاؤنا أيضاً، يأخذون صاحب المحل إلى مكتب المخابرات ويجبرونه على تقديم تعهد وتوقيع بعدم الإضراب مرة أخرى، وإلا فسيتم سجنه. كما تم القبض على ثلاثة من أصحاب المحال على الفور لأنهم لم يوافقوا على التوقيع على التعهد"، نقلاً عن وكالة أنباء المرأة ((NUJINHA.

واتخذ أهالي روجهلات كردستان من إغلاق الأسواق والمحال التجارية كنوع من الاحتجاج، حيث تم تنفيذه على نطاق واسع في انتفاضة Jin, Jiyan, Azadî، وكانت هذه المدن نموذجاً للنضال لكافة شعوب المنطقة.

(د ع)