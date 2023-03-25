الدولة الإيرانية تصدر حكم السجن والإعدام على 10 أشخاص من مدينة أورمية

تستمر انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في إيران وشرق كردستان، والتي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق في أيلول 2022، ورغم عمليات القتل وحملات الاعتقال والإعدام بحق المحتجين إلا أن هذه الاحتجاجات مستمرة دون انقطاع،

وحكمت السلطات الإيرانية على 10 أشخاص بالسجن والإعدام في مدينة أورمية بشرق كردستان.

وأفاد موقع شبكة حقوق الإنسان في كردستان أن "محكمة الثورة" في مدينة أورمية حكمت في الأيام القليلة الماضية على 5 أشخاص بالسجن 10 سنوات، وحكمت على 5 مواطنين من محافظة أورمية بالإعدام.

وذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية أن الأشخاص العشرة الذين صدرت الأحكام بحقهم هم من مدينة أورمية ووجهت لهم “المشاركة والتعاون في التجسس لصالح إسرائيل”.

وبحسب المعلومات التي تلقتها شبكة حقوق الإنسان في كردستان من مصدر لم يرغب في الكشف عن اسمه، فقد أُجبر هؤلاء السجناء على قبول ادعاءات المحاكمة ضدهم تحت التهديد والتعذيب إلا أنهم بعد محاكمتهم نفوا تلك الاتهامات وقالوا إنهم قبلوا التهم الموجهة لهم عندما تعرضوا للتهديد والتعذيب.

وقد حُكم قبل الآن على العديد من الأشخاص في إيران وشرق كردستان بالإعدام بنفس تهمة “التجسس لصالح إسرائيل” وتم تطبيق أحكام الإعدام بحق بعضهم.

(سـ)