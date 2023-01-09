الدولة الإيرانية تصدر حكم الإعدام على متظاهريْن آخريْن

نقلت الدولة الإيرانية متظاهريْن آخريْن، وهما: محمد بروخني، ومحمد قوبادلو إلى سجون انفرادية بغية تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما.

وعلى إثره، تجمهر أهالي السجينين وعدد كبير من المتظاهرين أمام السجن، وطالبوا بوقف تنفيذ قرار حكم الإعدام بحقهما.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، أعلنت الناشطة الحقوقية، أنتا دايمي على صفحتها على تويتر أن متظاهريْن، وهما محمد بروخني ومحمد قوبادلو، قد اقتيدا في سجون انفرادية لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما.

وبعد تداول أنباء إرسال السجينين إلى سجون فردية، أطلق نشطاء حملة على شبكات التواصل الافتراضي؛ لوقف إعدام السجينين.

وتحدثت والدة محمد قوبادلو في المظاهرة قائلة: "ابني مريض ولديه تقرير طبي، لكن هؤلاء السجانين لا يقبلونه"، وفق ما نقلت وكالة روج نيوز.

وحسب محامين ونشطاء سياسيين، فقد حكم على محمد بروخني (19 عاماً) ومحمد قوبادلو (22 عاماً) بالإعدام في محاكمة صورية؛ لمشاركتهما في الاحتجاجات، وبتهمة "نشر الفساد في الأرض" و"محاربة الله".

ويأتي ذلك بعد يومين من إعدام متظاهريْن اثنين، هما محمد مهدي كرامي، وسيد محمد الحسيني.

(د ع)