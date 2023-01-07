الدولة الإيرانية تنفذ حكم إعدام بحق محتجيْن اثنيْن شاركا في الاحتجاجات  

وكانت المحكمة العليا في إيران، قد وافقت الثلاثاء (3 كانون الثاني الجاري)، بعد نظرها في قضية 5 أشخاص، على حكم الإعدام الصادر بحق اثنين، شاركا في الاحتجاجات وهما "محمد مهدي كريمي، وسيد محمد حسيني"، كما قررت إعادة محاكمة الثلاثة الآخرين (حامد غار، وحسين محمدي، ورضا آريا).

هذا وبدأ المحتجون في سجون إيران، إضراباً عن الطعام، حيث أفادت قناة التلغرام التابعة لاتحادات الطلاب في إيران، أن "عدداً من نزلاء سجن كرج، بمن فيهم الطالب أرجنك مرتضوي، دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ مساء الخميس احتجاجاً على تأكيد عقوبة الإعدام بحق عدد من المحتجين المعتقلين".

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه إضراب (15) معتقلة محتجة، منهن، أرميتا عباسي، وإلهام مدرسي، وحميدة زراعى، وفاطمة حربي، وجاسمين حاج ميرزامحمدي، وعدد من المعتقلات الأخريات.

وقالت وكالة روج نيوز عن ذلك، إن صحة العديد من المحتجين المعتقلين في وضع خطير للغاية؛ بسبب إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وعدم حصولهم على الأدوية والعلاج في السجن.

وفقد نحو 516 شخصاً بينهم 70 دون سن 18، حياتهم منذ بدء الانتفاضة الشعبية في روجهلات كردستان وإيران منتصف أيلول العام المنصرم، وحتى 2 كانون الثاني الجاري، بحسب إحصائية تابعة لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا".

(ي م)