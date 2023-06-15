الدولة الإيرانية تحكم على شيخين كرديين بالسجن 12 عاماً

كشف مجلس المعتقلين السياسيين في روجهلات كردستان عبر بيان لها، أن محكمة همدان قد حكمت قبل بضعة أيام على الشيخين الكرديين، الملا لقمان أميني والملا إبراهيم كريمي من مدينة سنه في روجهلات كردستان بالسجن 12 عاماً.

وأفاد البيان بأن المحكمة قد حكمت على الشيخَين بتهمة الدعاية ضد الحكومة وتحريض الأهالي على الاحتجاج والتظاهر.

وكشف البيان أن المحكمة قد حكمت على الملا لقمان أميني بالسجن 11 عاماً، والتوقيف عن العمل كملا لعامين.

فيما حكمت على الملا إبراهيم كريمي بالسجن 12 عاماً والتوقيف عن العمل كملا لعامين.

(ر)