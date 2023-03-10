الدولة الإيرانية تغرم معلمين طالبوا بتنفيذ القوانين

بعد قمع المعلمين/ات الذين طالبوا بتنفيذ القوانين من خلال الاحتجاجات على مدار عدة أعوام، غُرم ستة معلمين من مدينة بروجهلات (شرق كردستان).

وأفادت تقارير منشورة أن مدير التربية في محافظة سنه ومدير التربية والتعليم في محافظة مريفان، في إجراء غير قانوني وغير عادل، أوقفوا 6 معلمين/ات وهم "شيدا شمس، وفاطمة غلامي، وفاروق سعيد زاده، وسمان كوشس، وتحسين مصطفى، وعلي دلاویز"؛ لأنهم طالبوا بتنفيذ القوانين، وحكمت النقابة عليهم بالغرامة والتغيب وإزالة الرتبة.

ونظم المعلمون في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، احتجاجات واعتصامات وتجمعات سلمية عدة مرات خلال الدعوات المنشورة مسبقاً؛ بسبب الظروف المعيشية، وعدم تطبيق قانون المساواة في الحقوق، واستمرار اتهامات الحكومة للمعلمين/ات.

الدولة الإيرانية لم تكتف بعدم الاستجابة لمطالبهم بل حاولت قمع وإسكات المعلمين/ت بمطاردتهم وتهديدهم واعتقالهم وضربهم.

(ل م/أ)