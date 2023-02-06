الدولة الإيرانية تفرض قيود إلزامية على الطالبات

وأوضح مجالس اتحاد الطلاب أنه بعد "فصل المساحة المختلطة؛ بسبب السلوك الوحشي للحراس في معظم الجامعات، هذه المرة في جامعة بهشتي، تم تركيب جدار؛ لفصل المساحة المختلطة، ومُنع الطلاب والطالبات من الوجود معاً في المقاهي"، وفقاً لما أكدته وكالة أنباء المرأة NUJINHA.

وذكرت الوكالة، أن قوات الأمن الإيرانية، بدأت في مختلف الجامعات بموجة اعتقال واسعة ضد الطالبات اللواتي لم تلتزمن بـ "الحجاب الإلزامي".

وأرسلت جامعة آزاد في طهران، رسالة نصية إلى عدد كبير من الطالبات؛ بإلزامهن على "توقيع التزام بمراقبة الحجاب الإلزامي".

كما تم إغلاق "النظام التعليمي"؛ وهو نظام إلكتروني لشؤون الطلاب، أمام عدد كبير من الطالبات دون أي قرار بعنوان "محرومون بالتأكيد من التعليم". والسبب في ذلك؛ دعم الاحتجاجات ومعارضة الحجاب الإلزامي.

ووصف مجالس اتحاد الطلاب الغرض من ذلك؛ بأنه لـ "ترهيب وقمع الطلاب".

وبعد مقتل الشابة الكردية، جينا أميني على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، وبداية الانتفاضة الشعبية، طُرد مئات الطلاب وأوقفوا عن العمل؛ بأوامر من اللجنة التأديبية، كما تم اعتقال أكثر من 700 طالب.

(ي م)