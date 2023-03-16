الدولة الإيرانية تعتقل ناشطة بعد ساعات من إطلاق سراحها

وأعلن مهدي قليان؛ شقيق الناشطة السياسية سبيده قليان، أمس الأربعاء (15 آذار)، إطلاق سراح شقيقته من سجن إيفين، عبر نشر صورة لها على حسابه على مواقع التواصل الافتراضي.

وبعد ساعات قليلة من إطلاق سراحها، نشرت سبيده قليان عبر حسابها على مواقع التواصل الافتراضي، فيديو لها وهي تهتف ضد المرشد الإيراني علي خامنئي "خامنئي أيها الظالم سندفنك تحت التراب". وكتبت "لقد أُفرج عني بعد 4 سنوات و7 أشهر من قضية شركة "هفت تبه" لقصب السكر.. وهذه المرة خرجت بأمل حرية إيران".

وأضافت: "أتمنى الإفراج عن صديقاتي سبيده کاشاني، نيلوفر بياني، زهرة زتابجي، بهارة هدايت، جلرخ إيرائي، ناهد تقوي، وكافة المعتقلين السياسيين وخاصة السجينات".

لكن لم يمض ساعات، حتى اقتحمت قوات الأمن التابعة للدولة الإيرانية، منزل الناشطة واعتقلتها، حسب ما أفادت الشبكة الإخبارية "إيران إنترناشينال"، اليوم.

وأشارت إلى أن 10 سيارات مليئة بعناصر أمن إيرانية بملابس مدنية؛ هاجمت عائلة الناشطة سبيده قليان على طريق قم – أراك، واعتقلتها بعد شجار مع أسرتها.

(ي م)