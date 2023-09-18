شهدت مدن روجهلات (شرق كردستان) وإيران احتجاجات في الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية) ومقتل جينا أميني على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" في 16 أيلول 2022.

وحسب وكالة أنباء المرأة، فقد اعتقلت قوات الأمن الإيرانية العديد من الأشخاص.

حيث هاجمت السلطات الإيرانية المحتجين في مدن شرق كردستان وإيران، وخاصةً في سقز، سنه، أورمية، وطهران وبلوشستان وسيستان، واعتقلت ما لا يقل عن 700 شخص، ولم يتم إبلاغ ذوي المعتقلين الذين أرادو الوصول إليهم.

كما قامت قوات الأمن الإيراني التي لم تقدم أي معلومات لعوائل المعتقلين الذين تقدموا بطلب لمركز شرطة وحدة المساعدة في طهران بمهاجمة عوائل المعتقلين وتم إصابة العديد منهم أثناء الهجوم.

وأفادت الوكالة أيضاً بأنه من بين الأشخاص الذين اعتقلوا أثناء الاحتجاجات، الرياضية باريسا محمدي والناشطة الكردية جالافيج طهماسبي، ولا يعرف حتى الآن، إلى أين اقتيدتا.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها منظمة هنغاو الكردية لحقوق الإنسان، فقد اعتقلت سلطات الدولة الإيرانية الرياضية باريسا محمدي في كرمنشاه شارع سي متري مساء أمس الأحد، كما تم اعتقال الناشطة البيئة ومتسلقة الجبال جالافيج طهماسبي البالغة من العمر 39 عاماً من سكان مدينة سنه بعد أن قامت باستدعائها إدارة استخبارات المدينة.

والجدير بالذكر أنه منذ اعتقالهما لا تتوفر أي معلومات حول التهم الموجهة إليهما ومصيرهما ومكان تواجدهما.

(س ع/ س ر)