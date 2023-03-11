الدولة الإيرانية تعدم 4 معتقلين في أورميه

كشف موقع شبكة حقوق الإنسان الكردستانيّة، أنّه تمّ في صبيحة 10 آذار الجاري، إعدام أربعة معتقلين في سجن مدينة أورميه المركزي في روجهلات (شرق كردستان).

وحسب المعلومات التي نشرها الموقع، فقد أُعدم المعتقلون الأربعة بتهمة "المخدرات"، كما جرى الكشف عن هويّة ثلاثةٍ منهم وهم:

جلال سردار فَر من أهالي مدينة نقدة.

صالح قاسمي من أهالي قرية زندشت التابعة لسلماس.

منصور عبدي زاده من أهالي قرية هفتوان التابعة لسلماس.

وقيل إنّ المعتقلين الأربعة قد نُقلوا 7 آذار الجاري إلى زنازين انفراديّة في سجن أورميه؛ تمهيداً لتطبيق حكم الإعدام.

وحسب الإحصاءات، فقد أُعدم 12 شخصاً على الأقل بتهم مختلفة في سجون روجهلات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وبعد انطلاقة انتفاضة "المرأة، الحياة، الحريّة" ومنذ مطلع العام الجاري، أُعدم عددٌ كبير من المواطنين في إيران ولا سيما في روجهلات كردستان. وحسب نشطاء حقوق الإنسان، فإنّ الدولة الإيرانيّة تسعى إلى ترهيب الأهالي ووضع حدّ للاحتجاجات من خلال إعدام المعتقلين الجنائيين غير السياسيين.

(ر)