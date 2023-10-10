الدولة الإيرانية صاحبة الرقم القياسي في إعدام النساء

ارتفع عدد عمليات الإعدام في إيران بشكل حادّ منذ عام 2021، وتحتل إيران ولسنوات عديدة الرقم القياسي بتنفيذ عمليات الإعدام بشكل خاص بحق النساء، قياساً مع غيرها من دول العالم، حسب ما نشرته لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على موقعها، أمس (9 تشرين الأول الجاري).

وتُعد عقوبة الإعدام وسيلة تستخدمها السلطات الإيرانية كأداة لقمع وإسكات معارضيها والساخطين عليها من الشعب والذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر، وعاطلين عن العمل ومحرومون من حرية التعبير.

وأعدمت السلطات الإيرانية خلال فترة 2021 – 2023 أكثر من 1275 شخصاً، 521 شخصاً في العام الأول، بينما ارتفعت حالات الإعدام في العام الثاني إلى 754 شخصاً.

وتعد الدولة الإيرانية من بين أكثر الدول التي تقوم بإعدام معارضيها، ففي سنة 1981، تم إعدام 120 ألف شخص بسبب معارضتهم الحكومة في إيران، وقد كان من بينهم آلاف النساء.

ووفقاً للقوانين الدولية لا ينبغي إعدام النساء الحوامل، بينما أُعدِم في إيران ما لا يقل عن 50 امرأة حامل في عقود الثمانينيات من القرن الماضي.

كما أُعدمت نساء أيضاً سنة 1988 خلال أحداث مجزرة الإبادة الجماعية لـ 30 ألف سجين سياسي في إيران.

واستناداً للبيانات التي جمعتها لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإنه تم إعدام 118 امرأة في إيران في الفترة ما بين آب 2013 وآب 2021، وهذا يعني أنه يتم إعدام 15 امرأة كحد أوسط كل سنة في إيران.

أما في الفترة ما بين 2021 – 2023، فقد أعدم ما لا يقل عن 42 امرأة أي أنه في المتوسط يتم إعدام 21 امرأة في كل سنة.

(س ع)