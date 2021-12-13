الدولار الواحد يساوي 14.41 ليرة .. العملة التركية تواصل هبوطها نحو القاع

وتراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى تاريخي جديد، بعد أن تجاوز سعر صرفها 14 ليرة للدولار الواحد.

وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، عند 14.33 ليرة للدولار ولكنها انخفضت لاحقاً لتسجل 14.41 ليرة بعد أن سجلت أمس 13.88 ليرة بحسب الإعلام التركي.

وفي مطلع الشهر الجاري سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 14 ليرة للدولار. وفقدت العملة التركية قرابة 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية هذا العام.

كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 16.27 ليرة، بعد أن سجل صباح أمس 15.71 ليرة، فيما شهد سعر غرام الذهب، ارتفاعًا أيضاً مقارنة بأمس حيث سجل اليوم 824 ليرة تركية.

وتواصل الليرة التركية أداءها السيئ خلال الأيام الماضية رغم تدخل البنك المركزي ثلاث مرات في سوق الصرف في كانون أول/ ديسمبر.

(د ع)