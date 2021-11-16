وشدد الحزب على ضرورة الإسراع في حل البرلمان من أجل الانتقال إلى إجراء انتخابات مبكرة والشروع في عملية إنقاذ البلاد، وأكد خلال بيان "وجوب الانتقال إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل".

إلى ذلك، أعلن عن تنظيم تظاهرة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام قصر الحكومة بالقصبة، للتعبير عن "رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان، وإفساح المجال أمامهم لإعادة تنظيم صفوفهم".

وكان المئات من أنصار النهضة وغيرهم من الداعمين لهم تجمّعوا يوم الأحد قرب مبنى البرلمان المعلقة أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛ للاحتجاج على إجراءات الرئيس قيس سعيّد، التي أعلن عنها في تموز/ يوليو الماضي، تولى بموجبها السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتنديد بما اعتبروه "انقلابًا".

(ل د)