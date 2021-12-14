الدنمارك: السجن أربعة أشهر لمدير شركة خرقت الحظر الأوروبي على سوريا ببيع الوقود للجيش الروسي

وحُكم على المدير التنفيذي لمجموعة دنماركية الثلاثاء، بالسجن أربعة أشهر، وعلى اثنتين من شركات المجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو؛ لانتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي، بحسب وكالة فرانس برس.

وأدانت محكمة أودنسه وسط الدنمارك شركة دان- بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود بين 2015 و2017 الى شركتين روسيتين.

هذه الكميات الكبيرة من الوقود، البالغة قيمتها حوالي 90 مليون يورو، سلّمت لاحقًا إلى سوريا، حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفرضت المحكمة على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4,6 مليون يورو). وحكم على مدير بانكر- هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

وكانت النيابة في هذه المحكمة النادرة قد طلبت عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.

ودفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة، معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

ويفرض الاتحاد الأوروبي، منذ كانون الأول 2011، عقوبات على بشار الأسد، وتخضع سنويًّا للمراجعة.

وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

(م ش)