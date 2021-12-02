في الفترة الأخيرة، كانت هناك نقاشات في العديد من الدول حول إزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن "قائمة الإرهاب".

ووُضعت في أجندة البرلمان البريطاني إعادة النظر بتقييمها لحزب العمال الكردستاني بعد تقرير قدمه APPG (تجمّع البرلمانيين في تركيا وكردستان وسوريا) في حزيران 2021 يتعلق " بالتمثيل السياسي للكرد في تركيا والمساواة".

ويواصل العديد من المثقفين والكتّاب والأكاديميين والسياسيين دعواتهم من أجل إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" وإنهاء سياسات الدولة التركية ضد الكرد.

الباحثة والمتخصصة في علم الأنثروبولوجيا في جامعة ساسكس ، الدكتورة آمبر هوف، قيّمت إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" والممارسات المناهضة للديمقراطية للحكومة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. وأشارت إلى أنه يجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" التي تخص الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لإحلال السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط.

وأوضحت الدكتورة آمبر هوف أن إدراج اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" بأمر من الدولة التركية هو قرار منافق ذو وجهين "إدراج حزب العمال الكردستاني على قوائم الإرهاب الرسمية منح الدولة التركية كل الصلاحية لمواصلة سياستها القومية المتطرفة الطويلة الأمد. وسمح هذا القرار للقوميين اليمينيين والنيوفاشية الأتراك والأوروبيين بالهجوم. يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقاء اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" الدولية ليصعّد إرهاب الدولة ضد المجتمع المدني وخاصةً الشعب الكردي في تركيا وشرعنته".

وأشارت الدكتورة آمبر هوف إلى أن آلاف الصحفيين والناشطين في تركيا اُتهموا بالإرهاب منذ عام 2015، وتابعت "استُبعد رؤساء البلديات والبرلمانيون من وظائفهم. وقصفت الدولة التركية في كل فرصة ديار الكرد ومناطقهم، وقتلت المدنيين وهجّرت مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم وديارهم في إطار ’ عمليات مكافحة الإرهاب‘. بدأت الدولة التركية باسم ’ الأمن‘هجمات الإبادة الجماعية على باشور كردستان ومؤخراً على الشعب الكردي في سوريا على الرغم من هجومها الاحتلالي على عفرين عام 2018 وعلى الرغم من المرتزقة الجهاديين".

وتعليقاً على النقاشات الأخيرة في البرلمان البريطاني قالت الدكتورة آمبر هوف "كان من الشجاعة الاستماع إلى النقاشات التي تتعلق بالكرد في سوريا وتركيا ومقترحاتها في البرلمان البريطاني ورؤية تقرير إزالة حزب العمال الكردستاني عن قائمة الإرهاب.

هذا بعد أن قررت المحكمة البلجيكية العليا العام الماضي بألّا ينطبق قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب على حزب العمال الكردستاني، وهذا يتوسع في سياق النقاش ويكون قادراً على تغيير الوضع.

إزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن "قائمة الإرهاب" حق مشروع. ولهذا أنا متحمسة جداً لهذه الحملة التي أُطلقت في العديد من البلدان وانتشار هذا المطلب المشروع".

وأوضحت الدكتورة آمبر هوف أنه حان الوقت ليقوم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول الأخرى بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن "قائمة الإرهاب" وأضافت "أعتقد أن الناس سيرفعون أصواتهم في كل مكان ضد هذا الوضع، يجب أن ترى الدول أن المستقبل في خطر. يجب وضع إزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن "قائمة الإرهاب" على الأجندة كموضوعٍ رئيس لخلق الديمقراطية في الشرق الأوسط".

(ر)

ANHA