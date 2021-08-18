الدكتور عنتر سينو: وصلتنا حالتان حرجتان من جرحى ناحية زركان

تعرضت ناحية زركان مساء أمس لقصف عشوائي مكثف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته مما أدى إلى جرح العشرات وفقدان طفلة وامرأة لحياتهما.

ونقل الجرحى إلى مشفى الدرباسية وبسبب خطورة حالات البعض تم تحويلهم إلى مشفى الشعب بمدينة الحسكة.

وفيما اسماء الجرحى الذين وصلوا إلى مشفى الشعب بمدينة الحسكة هم كل من "فهيمة علو البالغة من العمر55 عاماً, داوود درويش 60 عام, أبنته ناريمان درويش 30 عام, والطفلة كلستان محمود علو عمرها سنة ونصف, عبد الله يوسف 8 شهور, حسين إبراهيم حميد 25 عاماً".

وبخصوص حالة الجرحى التقت وكالتنا مع رئيس الاطباء بمشفى الشعب بمدينة الحسكة عنتر سينو، الذي قال في مستهل حديثه "في الامس وصلنا عدد من الجرحى نتيجة القذائف التي وقعت على ناحية زركان, حيث كان عدد الجرحى 6 أشخاص من بينهم طفلين".

وأضاف سينو "حالة أثنان من الجرحى كانت صعبة ومن بينهم الطفل عبد الله يوسف البالغ من العمر 8 اشهر حيث كانت إصابته في الكتف الأيسر نتيجة دخول الشظايا إلى الكتف وأثرت على الرئة إضافة إلى كدمات في رئته ونقص في الأكسجين".

وتابع سينو حديثه "اما بالنسبة للمصابة فهيمة علو فلديها إصابة في البطن، وتحولت إلى غرفة العمليات وتم فتح البطن واستخراج الشظايا وتم استئصال جزء من المعدة نتيجة تأثير الشظايا, وبعدها تم تحويلها إلى العناية ووضعها الأن مستقر حالياً وهي الآن تحت المراقبة".

وأكد عنتر سينو في نهاية حديثه، أن الجرحى الآخرين كانت إصاباتهم جروح في الصدر, الرأس, الفخذ وشظايا منتشرة في جميع اجراء الجسم ولكن كانت حالتهم مستقرة وخرجوا من المشفى بعد تلقي العلاج والاسعافات.

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ANHA