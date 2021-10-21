الدفعة الـ 42 للسوريين خرجت من مخيم الهول

وسيرت، اليوم، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر إدارتها في مخيم الهول الرحلة الــ 19 من رحلات عودة أهالي مدينة دير الزور، الراغبين بالخروج من المخيم الواقع 45 كم شرقي مدينة الحسكة بالتنسيق مع القوات الأمنية ومجلس دير الزور المدني.

وتسيّر الرحلات تلك، تنفيذاً للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول 2020، بناء على الاجتماع الذي عقدته مع مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية، في الـ 5 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2020 الماضي.

وأفاد مراسلنا من المخيم أن الدفعة التي خرجت من المخيم ضمن الرحلة الـ 19 لرحلات عودة أهالي مدينة دير الزور، ضمت 74 شخصاً من أطفال ونساء، ضمن 18عوائل، لأسباب فنية تتعلق بعدم توفر الآليات، بعد أن كان من المفترض أن تخرج 69 عائلة.

وأشار بأن عملية إخراج العوائل جاءت بعد تأكد الجهات الأمنية والإدارية في المخيم من ثبوتيات الأشخاص، والتواصل مع مجلس دير الزور المدني، عبر آليات وشاحنات خصصتها الإدارة الذاتية لنقلهم.

وأكد مراسلنا نقلاً عن مسؤولين في المخيم أن عدد الدفعات التي خرجت من المخيم وصلت إلى 42 دفعة من دفعات أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، الراغبين بالخروج من المخيم، وصل فيها عدد الأسر إلى 2268، ضمت 8494 شخصاً.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات في شمال وشرق سوريا، والأخطر من بين المخيمات في العالم، لضمه أسر مرتزقة داعش.

(كروب/ أ م)

ANHA