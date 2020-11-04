الدفاع الشعبي: قوات PDK هاجمت مخيمنا في  كاري ومع ذلك لم نستخدم السلاح

أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أن قوات PDK حاولت دخول مخيمهم في  كاري وقال:" رغم هذه المحاولة لم تحارب قواتنا ولم تستخدم السلاح".
كردستان 2020-11-04T18:35:00 مركز الأخبار

أصدرت قوات الدفاع الشعبي بياناً حول الأحداث التي حصلت في جمانك بباشور كردستان. وناشدت قوات الدفاع الشعبي لإيقاف عمليات PDK  ضد مخيمات الكريلا.

وجاء في البيان:" رغم تحذيراتنا حاولوا دخول مخيمنا بالقرب من قرية ببادي باستخدام السيارات المدرعة. رغم محاولة الهجوم هذه لم تدخل قواتنا في اشتباكات ولم تستخدم السلاح".

أعلنت قوات الدفاع الشعبي أنه رغم تحذيراتهم هذه حاولت قوات PDK دخول مخيمنا بالآليات المدرعة من نوع همر ولهذا حاولت التدخل لتحذيرهم.

وتابع البيان:" هنا تم تفجير لغمين بالآليات المدرعة من نوع همر لمحاولة منع تقدمها".

وأوضح البيان أن قوات الكريلا لن تكون أبداً الطرف المهاجم، وتابع:" من أجل المصلحة الوطنية لشعب كردستان لا نريد أن نحارب ونعلن هذا بشكل واضح.

نناشد PDK أن توقف عملياتها ضد مخيماتنا. ولكن ليعلم الجميع أنه إذا استمرت الهجمات السابقة ستدافع قواتنا الكريلا في إطار حق الدفاع المشروع عن نفسها"


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