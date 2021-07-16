الدفاع الشعبي يؤكد استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

وأصدر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي بياناً بهذا الخصوص، جاء في نصه:

ـ في 15 تموز ما بين الساعة 04:30 والساعة 04:24 قصف جيش الاحتلال التركي بالطائرات الحربية محيط قرية يكمالي في منطقة بركاري بناحية آميديه.

ـ في 15 تموز وما بين الساعة 23:00 والساعة 00:00 قصف جيش الاحتلال التركي بطائرات الهليكوبتر الهجومية تلة كوردينه في متينا وساحة قلعة قرميه وأرازيا قرية دشيشيه في كاني ماسي في ناحية آميديه.

جيش الاحتلال التركي، الذي لا يستطيع الوقوف صامداً أمام المقاومة التاريخية لمقاتلي كريلا حرية كردستان، يلجأ إلى استخدام الغازات السامة والكيماوية، وبرغم لجوء دولة الاحتلال التركي إلى هذه الأساليب القذرة في الحرب على قوات الكريلا وبشكل يدل عل هزيمته، إلا أن قواتنا تبدي مقاومة كبيرة وبتصميم عال.

فيما يلي معلومات مفصلة عن هجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة آفاشين:

ـ بين 14 و16 تموز، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة ورخيليه بالمدافع.

ـ في 15 تموز، بين الساعة 11:00-14:30، شن جيش الاحتلال التركي أنفاق الحرب في منطقة كري سور بالغازات السامة والكيماوية.

ـ في 15 تموز، بين الساعة 19:00-03:00، هاجم جيش الاحتلال التركي أنفاق المعركة في منطقة ورخيليه بالمتفجرات والأسلحة الكيماوية.

المصدر: روج نيوز