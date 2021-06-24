الدفاع الشعبي تكشف حصيلة معارك 60 يوماً: مقتل 389 من جنود الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني بياناً كشف فيه حصيلة العمليات التي نفذتها قوات الكريلا خلال الشهرين الماضيين في إطار حملة مقاومة خابور وصقور زاغروس.

وجاء في نص البيان:

في الثالث والعشرين من نيسان الفائت، أطلق الاحتلال التركي عملية واسعة النطاق ضد ساحات آفاشين، متينا وزاب وضد جنوب كردستان. ولا تزال هذه الحملة العسكرية مستمرة حتى اللحظة. من جانبها تبدي قواتنا ومنذ 60 يوماً مقاومة أسطورية في إطار حملة مقاومة خابور وصقور زاغروس. هذه المعارك الشرسة المستمرة منذ شهرين أبرز مثال على مقاومة الكريلا التاريخية وبطولاتهم في وجه هجمات الاحتلال التركي ومساعيه الساعية للقضاء على الشعب الكردي.

لقد خلق مقاتلو حرية كردستان على خط الكريلا الجديد في آفاشين وزاب ومتينا تاريخًا جديدًا في كردستان بأدائهم الحربي وتصميمهم وخططهم لإحباط تكتيكات العدو. كانت قواتنا في صراع خلال هذه الأيام الستين كل يوم ، بالجهود والإرادة القوية والشجاعة العظيمة والفكر الأوجلاني، كفرق كريلا شبه مستقلة، في ساحات القتال المعدة كل يوم في مواجهة العدو وحتى في الجو. عمليات بتكتيكات قوية تمكنا فيها من توجيه ضربات قوية للعدو.

وخلال المعارك المستمرة منذ شهرين وبقيادة رفاقنا الذين استشهدوا في المعارك، تمكن رفاقنا من كتابة التاريخ من جديد. ولم تستطع دولة الاحتلال التركي ورغم كل التقنيات التي تملكها، التقدم خطوة واحدة للأمام وتعرضت لهزائم كبيرة. ويخفي الجيش التركي المحتل تداعيات هذه الحرب عن الرأي العام لتركيا والعالم. هذه الهزيمة الكبيرة للجيش التركي، أدخلت الزمرة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في أزمة. الروح المعنوية والقوة وروح المقاومة التي يستمدها الشعب الكردي من الكريلا هي أبرز الأسباب التي تزعج الفاشية التركية.

لقد أثبت نضال الكريلا الذي يفتخر به شعبنا ، في العامين الماضيين ، استنادًا إلى المقاومة الثورية لمقاومة حفتانين، وملحمة كاري ، والخطوات الثورية لمقاومة خابور ، وصقور زاغروس ، أن كريلا مرحلة الحداثة الديمقراطية تستطيع أن تبني حياة حرة. على مدى شهرين ، برز نضال رفاقنا من جميع أجزاء كردستان الأربعة ، على الصعيد الوطني وعلى أساس منظور الأمة الديمقراطية ، على أنه المثال الأكثر أصالة ولا يمكن إنكاره.

استخدمت الدولة التركية المحتلة الأسلحة الكيماوية والغازات السامة ضد الكريلا في ساحات القتال. من ناحية أخرى، في الأيام الأخيرة ، ظهر خط الكرد الخونة ، بناءً على استفزازات وأكاذيب نشرها بعض الناس، الذين يريدون الضغط على مقاومتنا من الخلف. وأبدى الشعب الكردي استياءه من هذه السياسة القذرة وإصراره على ضرورة تنفيذ الوحدة الوطنية والوقوف في وجه ألاعيب المحتلين. إن الشعب الكردي الوطني بإصراره على تحقيق وحدته الوطنية ، من خلال حفظ المكاسب الكردية بجميع أجزائها الأربعة ، وعدم رضاه عن احتلال الإبادة الجماعية ومقاومته ، قد أحبط هذه المؤامرة.

نحن كريلا حرية كوردستان، كما أحبطنا كافة محاولات الاحتلال وقاومنا سياسة الإبادة الجماعية ضد شعبنا والاستفزازات الحالية ، سنواصل من الآن فصاعدًا وقوفنا ضد الاحتلال التركي والفاشية بدعم من شعبنا وموقفنا الوطني.

العمليات التي نفذتها قواتنا:

2 كمين ضد جيش الاحتلال التركي

9 عمليات تسلل لمواقع العدو التركي

14 عملية نوعية متزامنة وبتنسيق عالٍ

59 عملية بالسلاح الثقيل

17 هجوم مباشر

35 عملية قنص

66 عملية انتقامية

86 هجمة

بالعموم تكون حصيلة الهجمات التي نفذتها قوات الكريلا 288 عملية حتى الآن.

نتائج عمليات قواتنا في الشهرين الماضيين:

مقتل 389 جندياً تركياً

47 جريحاً من قوات الاحتلال التركي

عمليات وحدة الشهيدة دلال للدفاع الجوي:

نفذت وحدة الشهيدة دلال للدفاع الجوي 39 عملية خلال الشهرين الماضيين.

شهداء قوات الكريلا:

54 شهيداً من قوات الكريلا

هجمات دولة الاحتلال التركي:

تشهد مناطق الدفاع المشروع مديا بشكل يومي هجمات مدفعية وجوية باستخدام مدافع الأوبيس والهاون والمروحيات والطائرات الحربية. كما وتقوم دولة الاحتلال التركي بقطع الأشجار ونهبها أو بالاتفاق مع بعض الشركات لنهب الأشجار في المناطق التي سيطرت عليها كما أنها تقوم بشكل متعمد بحرق الغابات في المنطقة.

وشهدت الفترة الماضية 62 محاولة لاقتحام أنفاق الكريلا كما وتم استخدام الأسلحة الكيماوية لـ 17 مرة في الأنفاق.

قوات الكريلا تدمر عربات تابعة للاحتلال التركي

عربتين عسكريتين

6 طائرات درون

6 هليكوبترات

3 آليات بناء

معدات عسكرية دمرتها قواتنا

عربة نقل عسكرية

عربة عسكرية من نوع Kirpi

عربة مدرعة

عربة من نوع ريو

عربتين عسكريتين عاديتين

تدمير سلاحين من نوع A4 إضافة الى التحصينات الخاصة بهما

منظار تيليسكوب

3 خيم

3 طائرات درون

4 أجهزة رادار

9 كاميرات

دروع مضادة للرصاص

تدمير عشرات التحصينات

المعدات العسكرية التي استولت عليها قواتنا:

جهاز لاسلكي

سلاح MPT

قاذف قنابل

سلاح BKC

قاذف أر بي جي B7

منظار نهاري

منظار كبير

منظارين خاصين بالسلاح

كاشف ألغام

طائرة درون

6 حقائب عسكرية

650 كيلو غرام متفجرات

خيم عسكرية

والكثير من المعدات العسكرية الأخرى.

المصدر: ANF