الدفاع الشعبي تكشف عن سجل 3 شهداء وتعلن مقتل 14 جنديّاً تركيّاً في عمليّتين بحفتانين

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الإعلامي لقوّات الدفاع الشعبي، اليوم الأربعاء (8 تمّوز)، أوضح فيه أنّ مقاتلات من وحدات المرأة الحرّة "استهدفن، أمس في الساعة 09:30، تجمّعاً لجنود الاحتلال التركي في محيط تلّة ’قصروك’ بعمليّة سريعة أسفرت عن تدمير سواتر عسكريّة لجيش العدو، إلى جانب مقتل 12 جندّياً تركيّاً".

وأضاف :"في صباح اليوم، شنّت مقاتلات الكريلا عمليّات قنص على وحدات عسكريّة تركيّة في منطقة ’شيشدار’ أسفرت عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال".

وكان طيران الاحتلال التركي قد شنّ غارات جوّية، في 3 تمّوز الجاري، على منطقة "خانتور"، استشهد خلالها رفيقا دربنا ’كوران كوي وفيان دفريم’ وسنكشف عن سجلّيهما في بيان ننشره لاحقاً".

وأشار البيان إلى أنّ جيش الاحتلال التركي كان قد بدأ، في 27 حزيران الفائت، عمليّة عسكريّة في أراضي "ماسيرو" التابعة لناحية "بستا" بمنطقة شرناخ، مضيفاً "خلال العمليّة، شنّت طائرات حربيّة تركيّة غارات جوّية على محيط المنطقة، تبتعها عمليّات إنزال جنود واشتباكات عنيفة. واستشهدت اثنتان من مقاتلات وحدات المرأة الحرّة ومقاتل من الكريلا خلال العمليّة، وهذه هي سجلّاتهم:

الاسم الحركي: ساريا بستا

الاسم والكنية: مريم كابلان

مكان الولادة: جولميرك

اسم الوالدة والوالد: مايسه - حاجي

مكان وتاريخ الاستشهاد: بستا - 27 حزيران 2020

*****

الاسم الحركي: فجين آغر

الاسم والكنية: بسنا تومان

مكان الولادة: وان

اسم الوالدة والوالد: جواهر - مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: بستا - 27 حزيران 2020

*****

الاسم الحركي: آفارش هلهيل

الاسم والكنية: موسى بولدان

مكان الولادة: آمد

اسم الوالدة والوالد: منيجة - حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: بستا - 27 حزيران 2020

وتقدّم البيان بالعزاء لذوي الشهداء الثلاثة ولعموم الشعب الكردي، معاهداً على المضيّ على دربهم حتّى تحقيق الأهداف التي ضحّوا لأجلها بدمائهم وأرواحهم.

وأضاف بيان قوّات الدفاع الشعبي "في 1 تمّوز الجاري، شنّ جيش الاحتلال التركي عمليّة عسكريّة واسعة النطاق في منطقة ’كاني رش’ التابعة لنواحي ’دري قاج’ بمنطقة كاتو في شرناخ، وتمكّن مقاتلونا من رصد تحرّكات جنود العدو في تلك المنطقة. وباغتوهم بهجوم سريع أسفر عن تدمير معدّات عسكريّة، دون أن يتسنّى لنا معرفة عدد القتلى أو المصابين في صفوف جنود الاحتلال".

ولفت البيان إلى استهداف مقاتلي الكريلا لاثنين من عناصر ميليشيا "الكونترا" التي تعمل لصالح استخبارات الجيش التركي، موضحاً أنّهما "بتاريخ 5 تمّوز الحالي وبذريعة الصيد في منطقة جودي، كانوا يلتقطون صوراً للمناطق التي يتحرّك فيها مقاتلو ومقاتلات الكريلا، قبل أن يتمّ تحييدهما من قبل قوّاتنا التي ضبطت بحوزتهما أسلحة وجهازي لاسلكي ومناظير ليليّة".

ونوّه البيان إلى غارات جوّية شنّتها طائرات حربيّة تابعة لجيش الاحتلال التركي، أمس الثلاثاء في الساعة 19:30، على مناطق ’كركر’ و’سيدا’ بنواحي ’زاب’ في مناطق الدفاع المشروع (ميديا) "دون وقوع أيّة إصابات في صفوف مقاتلي ومقاتلات الكريلا".

المصدر: ANF