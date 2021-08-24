الدفاع الشعبي تكشف عن مقتل 85 جندياً لجيش الاحتلال التركي في عمليات متفرقة خلال شهر

وأعلن المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي ‎ (HPG)‎حصيلة قتلى الاحتلال التركي خلال الشهر الأخير من حملتي مقاومة خابور وصقور زاغروس الثوريتين، حيث قتل 85 جندي تركي وجرح 19 آخرون، في حين استشهد سبعة مقاتلين من قوات الكريلا الذين شاركوا في هاتين الحملتين.

وخلال هذه المدة، نفذ مقاتلو الكريلا 60 عملية ضد العدو التركي، وتم توجيه ضربة لآليتين عسكريتين و6 طائرات هليكوبتر هجومية.

كما أوضحت قوات الدفاع الشعبي‎(HPG) ‎ أن جيش الاحتلال التركي استخدم الغازات السامة ضد قواتنا 65 مرة.

وجاء في بيان لقوات الدفاع الشعبي‎(HPG) ‎ مايلي:

“عمليات جيش الاحتلال التركي التي بدأت في 23 نيسان 2021 ضد مناطق زاب ومتينا وآفاشين دخلت يومها الـ 120، وقد واجه مقاتلو كريلا حرية كردستان هذه الهجمات وهؤلاء المحتلين من خلال حملتي مقاومة خابور وصقور زاغروس الثوريتين، قواتنا الكريلا الذين يقاومون بلا هوادة منذ 122 يوم، أضافوا صفحة جديدة لتاريخ مقاومة الشعوب، استخدموا خلالها اساليب وطرق الحرب العصرية في المقاومة، وأظهروا مرةً أخرى أن نضالنا المشرف سوف ينتصر.

الإرادة الآبوجية التي تجسدت في مقاومة كارى على أعلى مستوى، تحول الى تقليد في مام رشو، وبلغ اليوم، شهره الرابع في ساحات المقاومة في ورخيليه وكري صور ، في الوقت ذاته تم تنفيذ عمليات واسعة وناجحة ضد هجمات الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال التركي في شمال كردستان، حيث ضيق مقاتلو الكريلا الخناق على المحتلين في كل الساحات، وبدأوا بحملات يوجهون من خلالها أقوى الضربات للمحتلين.

جيش الاحتلال التركي يعاني من فشل وانهيار كبير

دولة الاحتلال التركي من خلال هجماتها الواسعة تريد تصفية نضال حرية كردستان، والذي يقف عائقاً أمام تحقيق أهدافها الاحتلالية، مقاتلو الكريلا الذي يطبقون واقع الكرد وكردستان والقائد أوجلان، يقاومون ضد هجمات الإبادة بشكل تاريخي، قواتنا أغنت المقاومة التاريخية التي بدأت في مام رشو، مقاومة مرفانوس وجيلو الصغيرة وزندورا من خلال التكتيك العصري والحديث وحوّلوا كري صور وورخيليه الى ساحات مقاومة عظيمة، وأوصلوا نضالنا الى أعلى مستوياته، في مقاومة 120 يوم، حيث أن كل يوم فيه يعتبر اسطورة، لم يستطع المحتل الوقوف في وجه مقاتلينا والتقدم خطوة واحدة بالرغم من جميع تقنياته الحديثة، أصبحت هذه إرادة المقاومة لمقاتلي الكريلا دلالة على أنهم لن يسمحوا للمحتلين بالوصول الى أهدافهم، الدولة التركية لن تستطيع كسر المقاومة، بل على العكس تتلقى ضربات كبيرة، وتلجأ ككل مرة الى طرق وأساليب خارج نطاق الإنسانية وترتكب جرائم حرب، لقد استخدم المحتل التركي الغازات السامة والكيماوية عدة مرات، ضد ساحات المقاومة، بفضل التدابير العصرية لمقاتلينا، فشل في بلوغ أهدافه، المقاومة المستمرة والعمليات المؤثرة لقواتنا في آفاشين وزاب ومتينا وحفتانين وخاكورك أوقعت جيش الاحتلال التركي في انهيار كبير.

المقاومة التاريخية لمقاتلينا التي استمرت لأربعة أشهر، والتي قادها شهداؤنا المقدسون، أعيد تشكيلها وأصبحت احترافية، مما يدل على انتصار روح 15 آب من قبل القائد الخالد عكيد، حيث قرّب نضالنا التحرري خطوة أخرى نحو النصر، في إطار الحملة الثورية، اتخذت قوات وحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA Star) مكانها في الصفوف الأمامية ونفذت العديد من العمليات الناجحة، وقامت بدورها بهوية المرأة الحرة من خلال فلسفة القائد اوجلان، وأثرت بشكل فعال في الحملات الثورية.

المقاومة التاريخية في المائة والثانية والعشرين يوماً لمقاتلينا، في مناطق زاب، وأفاشين، ومتينا، وحفتانين، وخاكورك وبروح التضحية والفداء، أظهرت للعالم أجمع أن مقاتلي حرية كردستان يقاومون كل أنواع الهجمات على شعبنا وأرضنا وهم أصحاب تلك القوة التي تستطيع تحقيق الأهداف في قائد حر وكردستان حرة والتي هي هدف عموم شعبنا وشهداءنا المقدسين.

وهذه هي حصيلة المعارك خلال شهر لحملتي مقاومة خابور وصقور زاغروس الثوريتين:

العميلات التي نفذتها قواتنا:

ـ 10 عمليات منسقة لقوات الكريلا

ـ 13 عملية نوعية

ـ 7عمليات قنص

ـ 13 عملية استهداف

ـ 15 عملية بالأسلحة الثقيلة

ـ عملية مداهمة

ـ عملية هجومية

بالمجمل نفذت قوات الكريلا 60 عملية.

نتائج عمليات قواتنا:

ـ مقتل 85 جندي تركي

ـ إصابة 19 جندي تركي

عدد رفقانا الشهداء 7.

هجمات جيش الاحتلال التركي

ـ جيش الاحتلال التركي الذي يتلقى ضربات موجعة من قبل قوات الكريلا، لا يتمكن من تحقيق أهدافه وحصد النتائج، ويقصف كل يوم براً وجواً مناطق الدفاع المشروع.

ـ استخدم 65 مرة الغازات السامة والكيماوية.

آليات العدو التي تلقت الضربات من قبل قواتنا

ـ آليتان عسكريتان

ـ 6 حوامات هجومية

المعدات العسكرية التي دمرتها قواتنا

ـ مدرعتان عسكريتان من نوع كيربي

ـ سلاح قاذف

ـ سلاح A4

ـ طائرتي درون

ـ 7 كاميرات مراقبة

المعدات والأسلحة التي استولت عليها قواتنا

ـ سلاح BKC

ـ طائرة درون

ـ 20 كيلو متفجرات.

المصدر: روج نيوز