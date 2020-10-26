وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيانه:" في الأيام الماضية نشرت وسائل الإعلام أن قوات PDK تتجه نحو مراكز قوات الكريلا في باشور كردستان. نحن نرى بأن هذه التحركات ازدادت بشكل خاص في منطقة كاري القريبة من ناحية آكري و آمدية.

القوات المذكورة أرادت في 25 تشرين الأول 2020 التمركز في مناطق الكريلا الواقعة على حدود آكري الموجودة في الوقت نفسه في منطقة كاري وبناء سواتر لهم. قامت قواتنا الكريلا المتواجدة في المنطقة ولمنع تقدم قوات PDK أكثر من مناطق الكريلا بتوجيه تنبيه مناسب. في اليوم نفسه وفي الساعة 22:30 قصف طائرات دولة الاحتلال التركي المنطقة.

بداية نقول لشعبنا الوطني في المنطقة وباشور كردستان بأن هذه المحاولات بالتقدم باتجاه مناطق الكريلا تجلب معها مخاطر جدية. لذلك نناشد شعبنا والشعب الكردستاني أن يدركوا حساسية الوضع لوقف تقدم تلك القوات".

(م)

ANHA