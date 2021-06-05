الدفاع الشعبي تحبط محاولة تقدم للاحتلال التركي في زندورا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني (HPG)، بياناً إلى الرأي العام حول العمليات الأخيرة لقوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

حاولت قوات الاحتلال التركي مصحوبة بأحد الكلاب المدربة بعد تثبيت كاميرا تصوير على رأسه، اليوم الموافق الخامس من حزيران عام 2021 وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، الدخول إلى بعض المواقع في ساحة زندورا بمنطقة متينا. تمكنت قواتنا من كشف العدو واستهدافه بشكل مباشر ما اضطر العدو إلى الهروب من المنطقة.

وهاجمت قوات الاحتلال التركي بالطائرات الحربية والمروحيات ساحات عدة في مناطق الدفاع المشروع، وفي مساء الرابع من حزيران الجاري، قامت مروحيات الاحتلال التركي بتبديل المناوبات بين الجنود المتواجدين في ساحتي مام رشو ومرفانوس بمنطقة آفاشين.

وفي اليوم نفسه وفي الفترة الممتدة بين الساعة الحادية عشرة ليلاً ومنتصف الليل بتوقيت كردستان، استهدفت مروحيات الاحتلال التركي ساحة (T) بمنطقة زاب.

ولم تسفر الهجمات عن أي خسائر في صفوف قواتنا.

المصدر: ANF